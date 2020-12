Simeone: 'El entrenador se equivocó en el planteamiento'

Madrid, 12 dic (EFE).- Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, admitió su error en el planteamiento del derbi del Alfredo di Stéfano, en el que perdió 2-0, y reconoció la 'superioridad' del Real Madrid, al que vio más 'preciso' y 'contundente'.

'No iniciamos bien el partido y ellos tuvieron el control del juego estando mejor posicionados. Nosotros no tuvimos la circulación de balón de otros partidos y recibimos un gol que fue importante porque les dio comodidad', dijo.

'En el primer tiempo nos costó y en el segundo tuvimos la ocasión de Lemar pero no logramos marcar. El partido fue diferente pero el segundo gol nos saca del partido. Hay que seguir trabajando para mejorar', analizó.

'El equipo venía haciendo un trabajo enorme, jugando todos los días sin perder y alguna vez tenía que llegar. Cuando el rival es mejor y superior hay que felicitarlo, veníamos de un esfuerzo mental y físico grande en Champions y nos pasó factura. El entrenador se equivocó en el planteamiento y en la búsqueda del partido. Desde ahí busqué intervenir con cambios ante lo que está viendo', añadió.

Simeone explicó los motivos que le llevaron a sustituir al portugués Joao Félix, con una decisión que provocó su enfado. 'Entendí el partido así. Quería más pierna y gente fresca adelante, más trabajo en el medio para poder tener más pelota. El partido se estaba rompiendo en favor del Real Madrid y queríamos competir mejor. La lástima es que no pudimos encontrar el gol que recortara diferencias'.

Junto a Joao también se molestó por su cambio el uruguayo Luis Suárez. 'Habría que preguntar al que se enfada. Yo entiendo los enojos, pensarían que pudieron hacer más. Lo entiendo todo porque quieren jugar lo máximo posible y disputar los noventa minutos', comentó.

Aunque reconoció Simeone que el Real Madrid no fue totalmente superior en el juego, lo vio justo vencedor del derbi: 'Me llevo cosas importantes de la derrota. En el plano entrenador me quedan cosas para mejorar y ellos fueron superiores. estuvieron más precisos y contundentes'.

Se quedó el técnico del Atlético de Madrid con la voluntad puesta en la segunda mitad. 'Hay que felicitar al rival y por nuestra parte seguir en la misma línea en la que estábamos. En el segundo tiempo competimos mejor y es parte del juego tener un mal partido o que el, entrenador pueda fallar'.

Por último, se mostró comprensivo con la crítica y ya enfocó al próximo partido. 'Sabemos que tenemos que mejorar, lo que opinen es lógico, sobre todo con lo que se vio en el primer tiempo. La crítica es justa y merecida, pero también es cierto que acusamos el gran esfuerzo de la Champions, el ansia de no quedar fuera y la carga emocional. No busco excusas, hoy jugamos mal pero ya pensamos en volver a competir de nuevo', sentenció. EFE