Simeone: 'El equipo sigue un plan, vaya bien o mal, y ese es el camino'

Madrid, 27 feb (EFE).- En un momento de dificultad, como asumió él mismo tras la derrota por 0-1 con el Chelsea, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado la confianza en su conjunto, destacó que sus futbolistas siguen 'un plan, vaya bien o mal', y señaló que 'muchas veces saldrá mejor que peor'.

'Sinceramente, confío muchísimo en mi equipo. Confío en los futbolistas, en la calidad que tienen, en el trabajo que estamos desarrollando... Hay una situación que me genera mucho optimismo: el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecuta. Ese es el camino, porque muchas veces saldrá mejor que peor', valoró en la rueda de prensa telemática antes del entrenamiento en Majadahonda.

El pasado martes, contra el Chelsea, el plan fue defensivo. No tiró a portería el conjunto rojiblanco, que encadena por primera vez en el curso dos derrotas consecutivas, una en la Liga y otra en la Liga de Campeones, y nada más un triunfo en las últimas cuatro citas del torneo español, mientras los perseguidores lo acechan y asoma el exigente desafío del Villarreal y el estadio de La Cerámica.

'Me imagino, por su juego que suele generar, un Villarreal con mucha posesión, mucha dinámica en la salida de la pelota, con una presión baja... Me imagino un equipo refugiado en su mitad de campo, esperando poder aprovechar algún contragolpe para explotar su juego en Moi, Moreno, Alcacer, Parejo, en todos los futbolistas que tiene, que son extraordinarios, y en Pedraza o Estupiñán, quién juegue por banda, quizá jueguen los dos, que le dan mucha velocidad y mucha profundidad sobre el sector izquierdo', analizó el técnico.

'Tiene centrales fuertes con mucha experiencia, sobre todo Albiol, y Pau Torres está haciendo una temporada fantástica. Es un equipo plagado de buenísimos futbolistas con un muy buen entrenador. Ya lo demuestra en la Liga Europa y en las competencias nuestras como compiten siempre. Es un equipo muy difícil de jugar', avisó.

Hay un derbi al fondo, el domingo siguiente, ante el Real Madrid. 'La importancia la tiene como siempre el partido que va a llegar, que es el del Villarreal', despejó Simeone, que, en ese sentido, tampoco piensa reservar a Luis Suárez porque esté apercibido de sanción por sus cuatro tarjetas amarillas: 'Pensamos en el partido de mañana y a partir de eso buscaremos comportarnos'.

No opinó de las declaraciones de Filipe Luis ni de Felipe Monteiro al respecto de su forma de interactuar con sus jugadores e insistió en que su conducción del grupo la entiende 'de la manera' que la lleva 'desarrollando desde hace 15 años', justo el tiempo que cumple ahora desde que asumió el cargo de técnico en el Racing Club.

¿Qué significa el 'cholismo'? 'No la he generado yo la palabra y, al no generarla, no entiendo de una explicación. Lo único que sí me pone muy contento es todo el recorrido, sobre todo por la gente con la cual hemos compartido, por los futbolistas que han pasado en toda esta maravillosa etapa de 15 años, emocionante el haber competido 716 partidos, si no me equivoco. Todavía soy joven. Y eso me pone contento', contestó Simeone, mientras enfoca, partido a partido, al Villarreal. EFE