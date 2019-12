Simeone: 'El que considera que 'transición' es tomar el sol no me conoce'

Majadahonda (Madrid), 5 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este jueves que 'el que considera que la palabra transición', que empleó tras el 0-1 con el Barcelona, supone 'tomar el sol y esperar que las flores salgan solas' no le conocen y repasó que cada año se ha dicho que el equipo 'no estaba' con él.

'Posiblemente tenga un mal español y las palabras se pueden confundir. Como soy argentino, intento reproducir lo que pienso y alguna palabra mal explicada en español puede ser malinterpretada para aquellos que la quieren interpretar mal. Cuando hablo de transición, hablo de un chico de 21 años como Lodi que está llegando y de un jugador como Filipe que se fue con 34...', expuso.

'Cuando hablo de transición lo hago de un chico como Joao Félix, que tiene 19 años, y otro como Griezmann, que se fue y tiene 27; y cuando hablo de transición digo que nos tenemos que renovar como lo hicimos cada año desde que llegué para competir en cada partido para dar lo mejor que tenemos nosotros', continuó el técnico argentino.

'El que considera que la palabra transición conlleva tomar el sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, llevo ocho años como técnico y cinco de jugador (en el Atlético) y todos aquellos que piensan eso sinceramente no me conocen, porque el que me conoce sabe bien claro por dónde quiero ir. Y el que lo quiera interpretar mal, bienvenida mal la interpretación para poder explicarla como la estoy explicando ahora y ojalá esta vez sea más clara', enfatizó.

Explicada esa afirmación posterior a la derrota del domingo contra el Barcelona, también fue preguntado por otra frase de ese día, cuando dijo que no le preocupaba la distancia de seis puntos respecto al Barcelona y al Real Madrid y sí los cinco respecto al Sevilla. 'Miramos al que tenemos más cerca', dijo este jueves.

'Siempre hay que mirar al que está más cerca. Es la única manera de acercarse a unos posibles equipos que están más lejos. Es una cosa lógica. No hay que pensar mucho', abundó Simeone, que remarcó: 'Nuestro objetivo es siempre competir partido tras partido. Y no vamos a cambiar. En consecuencia cómo trabajes partido tras partido te encontrarás con los objetivos más importantes'.

'Desde los ocho años que estoy (en el Atlético) han dicho en todos los años que el grupo no estaba conmigo en mitad de temporada, que los jugadores estaban enojados dentro del vestuario... Ha pasado siempre. Desde el lado que siempre he tenido, paciencia, mucha energía y seguridad en lo que pienso. Después podemos ganar, perder, porque esto es fútbol, pero convencido absolutamente de lo que quiero para mi equipo, porque los conozco a los jugadores', afirmó.

Simeone asume la exigencia que tiene el Atlético. La considera 'normal'. 'La responsabilidad que tengo es mucha. La asumo desde el lugar que me toca y la comparto con los jugadores, con el club, con la gente que trabaja en el vestuario y con toda la gente empleada del club. Todos tenemos responsabilidad. La mía es importante, hay que asumirla y dentro de ello buscar las mejores soluciones para que todo vuelva a la naturalidad, que es ganar. Cuando ganas, siempre se ve todo absolutamente mejor', valoró.

Simeone no se ha encontrado esta temporada 'con situaciones que no podían suceder' y apuntó que su equipo ha tenido en los últimos tres choques 'la regularidad' que no había tenido 'anteriormente'. 'En estos últimos partidos, el equipo ha respondido en los 90 minutos a un juego bastante estable', añadió el preparador.

'(Del partido contra el Barcelona) Me quedo con los primeros 30 minutos, que fueron de los mejores que hemos jugado contra el Barcelona desde que estoy. El resultado no acompañó al juego del equipo, pero son situaciones que pueden suceder ante la no contundencia', repasó mientras enfoca ya al Villarreal: 'Un gran rival, con un juego ofensivo que los números hablan por sí solos'. EFE