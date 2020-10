Simeone espera que 'no haya ninguna sorpresa para mal' en el fin del mercado

Madrid, 3 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado que espera que 'no haya ninguna sorpresa para mal' para su equipo en el cierre del mercado de fichajes del próximo lunes, al tiempo que deseó que termine 'con la expectativa' que tiene, y afirmó que no está 'enterado' ni le han comentado que Lucas Torreira haya pasado el reconocimiento médico con el club.

'Ocupado y preocupado también porque esperemos que no haya ninguna sorpresa para mal, como siempre puede pasar, porque es fútbol, y que terminemos el mercado con la expectativa que tenemos y que podamos volver en el partido con el Celta ya con la plantilla para tirar todo el año', expresó tras el 0-0 con el Villarreal.

El centrocampista internacional uruguayo Lucas Torreira, del Arsenal, ultima su fichaje por el Atlético, aunque para que llegue él debe salir algún futbolista, con el foco en Thomas Lemar o Héctor Herrera.

'Todavía no estoy ni enterado ni me han comentado esto que vos me comentas (que haya pasado el reconocimiento médico con el Atlético este sábado) y no tengo nada que decir', contestó. EFE