Simeone: 'Esto viene de un legado que empezó con Gabi, Godín, Diego Costa...'

Madrid, 25 may (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró el título liguero conseguido por su equipo y aseguró que parte de ese éxito se debe a los jugadores que precedieron a los actuales.

'Empezamos la temporada sabiendo que iba a ser compleja, difícil con muchas trabas. Pero igualmente para los demás equipos. Entendíamos que desde el principio se estaban gestando situaciones de la transición de la temporada pasada a esta, con la llegada de futbolistas ganadores. Se empezaba a oler la posibilidad de que pudiéramos hacer las cosas bien', dijo.

'Esto viene de un legado anterior que seguramente empezó con Gabi, con Filipe Luis, con Godín, con Diego Costa, con Miranda... es gente que comenzó a marcar el camino del cambio. Gracias a ese legado, hoy cuando se llega al vestuario del Atlético se busca ganar. Partido a partido, pero se busca ganar', aseguró durante la presentación de la docuserie 'Simeone, vivir partido a partido', que podrá verse en Amazon Prime Video.

Asimismo explicó cómo están siendo los días después de la consecución del entorchado: 'Estoy disfrutando de los primeros días. Cuando aparece el momento de salir campeón sientes como un vacío. Cuando van pasando los días, vas viendo mucho mejor lo que acabamos de lograr'.

'Fue muy importante, ilustrativo para la sociedad. En un año muy difícil para todos en el mundo, hemos demostrado que con trabajo, con dignidad, con gestión, con paciencia, con no ceder, con resistir, con armas que se necesitan para este momento de la vida... nos sentimos representados con lo que nos pasó', añadió.

El entrenador argentino quiso también destacar la evolución del club en la época reciente: 'Estoy muy contento por un montón de gente. La emoción más grande llega porque se confirma todo el trabajo que viene desarrollándose por detrás. Pudimos perder porque esto es un juego. A veces toca perder, a veces toca ganar y justicia no hay en el fútbol. Nos tocó ganar'.

'Pero más que con el triunfo me quedo con el trabajo que viene desarrollándose durante años y que representa la gran gestión del club más allá de los resultados obtenidos. La continuidad del trabajo, lograr pasar de veinticinco años sin salir campeón a dieciocho y luego acercarlo a siete. Ese es el camino que no debemos cambiar. La única forma es con pasión, con talento, con creatividad y sobre todo con valores', añadió.

Por otro lado, detalló algunos de los contenidos de la docuserie centrada en su figura: 'Quise contarles un poco el camino, que es lo que más se disfruta en este trabajo y es extraordinario. En el documental se representan muy bien muchos pasos de los que nos llevaron a este momento. No se ve solo al entrenador vestido de negro sino a la persona que crece, que busca, que tiene sueños, ilusión y que quiere ganar'.

'Siempre fui muy reacio, es la primera vez que lo hago. Entendí que la gente tiene que ver lo que se logra hacer, lo que hay detrás del éxito que es una Copa ganada. Hay mucho esfuerzo, mucha gente apoyando, mucha gente que nos ayudó a llegar a este momento. Me creaba un desafío y me encantan los desafíos. Me generó un desafío porque si nos hubiese tocado perder la historia estaría, pero la historia es mucho más linda ganando', finalizó. EFE

