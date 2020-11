Simeone: 'Hay una mejora mucho más allá del resultado de hoy'

Madrid, 7 nov (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, consideró tras la victoria contra el Cádiz (4-0) que su equipo demostró 'una mejora mucho más allá del resultado' que obtuvo, con el que se pone líder de LaLiga Santander, empatado a 17 puntos con la Real Sociedad y con un partido menos que el equipo donostiarra.

'Hay una mejora mucho más allá del resultado de hoy', dijo Simeone, que comenzó su comparecencia ante la prensa tras el partido explicando que quería hablar 'no solamente del partido de hoy', sino de la evolución de su equipo esta temporada.

'Lo que me agrada, me gusta, me genera entusiasmo e ilusión es lo que vengo comentando desde que empatamos con Huesca y Villarreal y perdimos contra el Bayern, que al equipo lo veo bien, con dinámica, entusiasmo, fortaleza, ganas de hacer las cosas', manifestó el técnico argentino.

Dentro de esa evolución, Simeone dijo que lo que más contento le pone es que los jugadores que el año pasado tenían menos minutos como Mario Hermoso, Marcos Llorente o Héctor Herrera 'hoy están siendo muy importantes', enfatizó.

'Hoy jugamos con cuatro mediocampistas, los cuatro pueden ocupar distintos lugares, Sául en banda siendo profundo, Llorente rompiendo en cualquier lado, Koke en la posición que está más cómodo siempre atacando, y eso nos generó la posibilidad que enseguida, con Mario en la salida con Giménez y Savic, generar la sensación de que el partido lo vamos a llevar adelante bien', añadió.

El Atlético, a diferencia del duelo del martes de Liga de Campeones ante el Lokomotiv ruso (1-1) encarriló el partido pronto, con dos goles en 22 minutos.

'Es verdad que hoy los goles obviamente nos posicionaron mejor en el partido, en el resultado y en la consecuencia de ello ya que el rival tenía que cambiar al perder, pasaron a jugar con 5-3-2, no como habitualmente vienen jugando, el Cádiz fuera de casa lo ha hecho muy bien hasta hoy', recordó.

Preguntado por las buenas prestaciones tanto de titulares como de suplentes, Simeone destacó que tiene 'una plantilla equilibrada', y recordó que espera el regreso de lesionados como Víctor Machín 'Vitolo', el croata Sime Vrsaljko, Diego Costa y el belga Yannick Carrasco.

'Creo que tenemos un plantel equilibrado y dependerá de nosotros convivir con esto. El otro día (en Moscú) siendo Koke el capitán le tocó estar afuera y entró en el segundo tiempo e hizo un gran partido. Hoy no le tocó entrar a Ángel (Correa) porque necesitábamos más fuerza con llorente, y entró y la rompió. Eso necesitamos, gente con la cabeza preparada para ayudar al Atlético de Madrid', recalcó.

Simeone inscribió esta mejora del Atlético no en esta temporada, sino en el retorno al fútbol tras el parón por la pandemia de coronavirus.

'Cuando volvimos de la pandemia, el equipo mostró situaciones buenas, que nos sentíamos más cercanos a lo que siempre hemos buscado. El partido del Leipzig entendí que no teníamos más porque habíamos dado muchísimo en esas diez u once fechas, buscando estar en 'Champions'', explicó.

A partir de eso, Simeone dijo que esta temporada han 'mejorado en los entrenamientos' e insistió en la 'alegría' que le da que jugadores no habituales la temporada pasada estén jugando más en esta.

'Como está jugando Hermoso es muy bueno, como está jugando Herrera es muy bueno, yo no tengo compromiso con nadie, y lo que necesito es que interpreten lo que quiere el equipo, y aquellos que lo interpretan siempre se acercan a jugar', añadió.

No obstante, el entrenador recuperó el partido a partido cuando le preguntaron por si el equipo puede soñar con algo grande.

'Más allá de la alegría momentánea del resultado, dependemos de lo que va a pasar contra el Barcelona, más allá de que pasen 15 días, habrá que esperar el tiempo que toque para preparar ese partido y no nos alejaremos de eso, esa es nuestra esencial, nuestra forma de pensar, y sabemos que vivimos del próximo partido y partido a partido iremos buscando lo que queremos', zanjó.

En esa misma línea, dijo que el partido contra el Barcelona que disputará tras el parón, el sábado 21 en el Wanda Metropolitano, no será la clave. 'No creo que en el fútbol haya un partido que determine la liga, no tengo ninguna duda de que el partido a partido es el que te lleva a acercarte lo antes posible al objetivo', finalizó. EFE

