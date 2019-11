Simeone: 'Hemos mejorado en la regularidad'

Madrid, 10 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este domingo que el conjunto rojiblanco ha 'mejorado la regularidad de los 90 minutos' en el triunfo contra el Espanyol, expresó que 'cada día se avanza más en la búsqueda de ser un equipo' y apuntó que a Vitolo 'le tienen que ayudar mucho más las lesiones' para lograr la continuidad en el once que aún no ha tenido.

'Hemos podido mejorar en la regularidad de los 90 minutos en el juego, ya sea para atacar o defender. El gol del empate nos benefició para poder seguir en la misma línea en la segunda mitad', valoró en la rueda de prensa posterior al partido en el estadio Wanda Metropolitano, donde insistió varias veces en esa idea.

'Hoy fuimos más regulares en todo el partido. Cada día se avanza más en la búsqueda de ser un equipo. Entra Costa y asiste en el tercer gol. A Saúl se le pide jugar de lateral izquierdo y hace un partido extraordinario, Herrera nos da personalidad en la circulación en la media cancha...', dijo el técnico, que elogió el rendimiento de cada uno de los jugadores que partieron del once.

También de Vitolo: 'Ha hecho un partido extraordinario. Si no me equivoco (cuando es sustituido) era el minuto 70. Me parecía que ya había dado todo en cuanto al esfuerzo para defender y para atacar. Es un jugador que cuando está bien físicamente nos genera mucha personalidad. Le tienen que ayudar mucho más las lesiones. Cuando él está disponible y a este nivel siempre es competitivo'.

'Hoy salió por esa razón, porque entendía que Lemar podía dar más frescura y él ya había dado todo en la parte defensiva, que lo hizo muy bien, y en la ofensiva, con ese juego entre líneas que hace mucho daño al rival', añadió Simeone, quien resaltó que la competencia interna va creciendo para el beneficio del equipo.

'La competencia en el lateral derecho está; crece la competencia de Herrera en el medio con los Thomas, los Koke, los Saúl; Saúl también puede jugar de lateral izquierdo y necesitamos que Costa se meta en esta pelea como se metió hoy en los pocos minutos que tuvo. Y así los centrales. Eso nos va a generar ser mejor equipo. Eso es lo que queremos. Es la primera vez que creo que los cambios los hice bastante tarde, seguramente el equipo estuvo mejor que otras veces'.

'Pueden entrar 10 más el arquero, no pueden entrar 40', afirmó sobre el once titular, antes de repasar que su equipo ha tenido 'altibajos' durante esta temporada, pero remarcó que 'en todos los partidos' han generado 'situaciones de gol', salvo contra la Real Sociedad, y ha estado 'cerca de ganar en muchos de ellos'.

'En esta vuelta de las selecciones hemos jugado siete partidos. Ganamos tres, empatamos tres y perdimos uno. Esta claro que hay que mejorar, porque estamos en un equipo que se llama Atlético de Madrid y cada vez exige más', expuso Simeone, que apuntó que hay que 'tener mayor personalidad para arrancar los partidos'. EFE