Simeone: 'Hoy no quiso entrar, el empate es justo'

Valencia, 17 feb (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró este miércoles que el empate logrado ante el Levante (1-1) en Valencia es justo y lamentó las ocasiones falladas por su equipo.

'En la primera situación que tuvieron que quizás no resolvimos bien, nos marcaron. El equipo respondió muy bien y llegó el empate. En la segunda parte quizás hasta con más posibilidades de juego en el campo rival, pero hoy no quiso entrar ese segundo gol que nos daba el partido', dijo tras el partido.

Simeone remarcó que incluso pudieron perder en una última ocasión del Levante que detuvo el meta Jan Oblak, pero destacó el trabajo hecho por sus futbolistas.

'No tengo nada para exigir que se pudo hacer de más al equipo. Tuvo intensidad alta. Me llevo un partido bien jugado, no nos tocó la posibilidad de ganar y en el final del partido lo pudimos haber perdido', insistió.

El técnico argentino admitió que deben mejorar sus registros defensivos.

'Nos han lastimado en el inicio de los partidos, pero el equipo ha resuelto la mayoría de ellos rebelándose y pasando a ganar y eso es tan importante como que te marquen en el inicio', declaró.

Además, Simeone comentó que el Levante es un rival 'duro y difícil' y que ha mejorado en 'un montón de aspectos' en el balance defensivo y ofensivo. 'Fue muy buen partido de parte de los dos equipos', resumió. EFE

