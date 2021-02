Simeone insiste con Kondogbia y Vrsaljko no completa la sesión

Majadahonda (Madrid), 7 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este domingo con Geoffrey Kondogbia como probable titular en el partido del lunes contra el Celta en el Wanda Metropolitano, según la sesión dominical, en la que Sime Vrsaljko volvió al grupo, aunque no participó en los encuentros en espacio reducido con los que terminó el entrenamiento del equipo.

Durante la semana, la duda del once ha residido en la posición de Marcos Llorente sobre el terreno de juego, que apunta al carril derecho, y, en función de ello, en quién cubriría el último hueco de la alineación inicial de Simeone, con dos opciones por encima de otras: Kondogbia y Vrsaljko. La primera es la que más cobra fuerza.

Al menos, la última prueba de este domingo también apunta a esa posibilidad como la elegida y a la primera titularidad de la temporada en LaLiga Santander desde su fichaje por el Atlético de Kondogbia, que jugará en el centro del campo junto a Koke Resurrección y Thomas Lemar, según los ensayos del técnico.

Marcos Llorente y Saúl Ñíguez repetirán por los carriles derecho e izquierdo, respectivamente, del 5-3-2, como en Cádiz; Stefan Savic, José María Giménez y Felipe Monteiro serán los tres centrales (Mario Hermoso sigue de baja por Covid-19); y Luis Suárez formará en la delantera, con Ángel Correa para suplir a Joao Félix, con coronavirus. Por ese motivo, tampoco está disponible Moussa Dembélé.

La posibilidad de la vuelta a la convocatoria de Yannick Carrasco, que ya cumple el protocolo para volver a la competición, pero acumula diez días sin entrenarse con el grupo, no debería alterar la idea de la alineación inicial que maneja Simeone, que también tiene la conocida baja por sanción de Kieran Trippier.

Sime Vrsaljko, mientras, no ha completado enteros ninguno de los últimos tres entrenamientos del equipo. No participó en el tramo final ni el pasado viernes ni este domingo, cuando llegó el momento de los partidos, mientras que el sábado tuvo sesión individualizada, aunque el club no ha informado de ninguna dolencia del futbolista. EFE