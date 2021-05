Simeone insiste con su once para Valladolid

Majadahonda (Madrid), 20 may (EFE).- Salvo giro de última hora, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ya tiene su once definido para el duelo por la Liga en Valladolid, tal y como insistió este jueves con sus pruebas, con la misma alineación del miércoles, en un 5-3-2 y con la única novedad de José María Giménez.

El central uruguayo, que recupera la titularidad después de tres encuentros consecutivos sin minutos por unas molestias sufridas hace cuatro jornadas frente al Elche, suplirá la baja de Stefan Savic, el líder de la defensa del Atlético durante esta temporada y que se perderá el choque en el José Zorrilla por cinco tarjetas amarillas.

Es la única variación, según las pruebas, que se propone el técnico argentino respecto a la alineación que compuso el pasado domingo en la remontada frente al Osasuna en el Wanda Metropolitano (2-1), una vez que el resto son los mismos, más allá de que cambie la posición de Saúl Ñíguez, que ejercerá de inicio como carrilero.

En el otro lado estará Kieran Trippier, aunque este jueves sólo hizo los ensayos tácticos con el grupo. Luego, se ejercitó al margen. El resto del once estará compuesto por el portero Jan Oblak, los centrales Felipe Monteiro y Mario Hermoso; los centrocampistas Marcos Llorente y Koke Resurrección; y los atacantes Yannick Carrasco, Ángel Correa y Luis Suárez, que será el '9' de referencia.

No se entrenó Renan Lodi, que se retiró antes que sus compañeros del entrenamiento del miércoles y que este jueves no saltó al césped. El club no ha informado de ninguna lesión del lateral brasileño, a falta de un único entrenamiento más, este viernes, antes de desplazarse a Valladolid para jugarse el título de Liga.

Ya está descartado Thomas Lemar, por la lesión miotendinosa en el muslo izquierdo sufrida contra el Barcelona en el Camp Nou y que le ha apartado de los dos anteriores encuentros contra la Real Sociedad y el Osasuna. EFE