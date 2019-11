Simeone insiste con Vitolo, Llorente y Herrera en el once para Granada

Majadahonda (Madrid), 21 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso este jueves de todos sus jugadores internacionales y ultimó su idea del once para la visita a Granada, con Víctor Machín, 'Vitolo', Marcos Llorente y Héctor Herrera en él, como ya había ensayado en dos sesiones a lo largo de esta semana.

Sin Saúl Ñíguez ni Thomas Partey, sancionados por ciclo de cinco tarjetas amarillas; sin Diego Costa, operado de una hernia discal cervical, y sin recuperar aún ni a Stefan Savic, que recayó el martes de su lesión muscular, ni José María Giménez, fuera por sexto encuentro, la prueba del jueves confirma la alineación prevista, a falta de la sesión del viernes, la última antes del viaje a Granada.

En ella permanecerán en el ataque Vitolo, brillante en su regreso al once de la última jornada ante el Espanyol, y Álvaro Morata, goleador en cada uno de sus seis últimos partidos con el Atlético, aparte de Ángel Correa, que jugará por la derecha, mientras que en el medio campo habrá dos novedades por las bajas de Saúl y Thomas.

Ahí entrarán el mexicano Héctor Herrera, titular por segundo choque seguido, su mejor serie hasta la fecha en el Atlético, y Marcos Llorente, que regresa al once tres partidos después. No juega de inicio desde el 1-1 con el Alavés en Mendizorroza, en el que fue sustituido al descanso. Es uno de sus dos únicos duelos de titular.

Koke Resurrección repetirá en el centro del campo, mientras que Renan Lodi regresará al lateral izquierdo en la línea defensiva, con Felipe Monteiro y Mario Hermoso como centrales, con Kieran Trippier por la banda derecha y con Jan Oblak en la portería.

Simeone dispone de 16 jugadores del primer equipo para armar la convocatoria. A los once previsibles titulares, añade a Joao Félix, ya recuperado de un esguince que le ha apartado de los últimos seis choques y que apunta su suplente en Granada; Thomas Lemar, que es una alternativa en el once en la banda derecha; Antonio Adán, Santiago Arias e Ivan Saponjic, aunque este último no suele figurar en las citaciones. Deberá llamar al menos a dos jóvenes del filial. EFE