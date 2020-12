Simeone: 'La Copa a partido único marca la cruel realidad de la contundencia'

Madrid, 15 dic (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid que este miércoles se enfrentará al Cardassar de Tercera en la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único, opinó que este formato, que les costó la eliminación el año pasado ante la Cultural Leonesa, marca 'la cruel realidad de la contundencia'.

'El partido de la temporada pasada lo enfrentamos con mucha ilusión y entusiasmo, no fue buen partido y el rival en ese momento fue superior, más allá de que estuvimos situaciones de gol para ganar el partido. Esta competición que ahora es a partido único te marca la cruel realidad de la contundencia, que en este tipo de partidos se eleva aún más', dijo este martes Simeone sobre el duelo de este miércoles a las 19.00 horas en el campo de 'Es Moleter'.

Es previsible que en el Atlético jueguen varios futbolistas que no suelen ser titulares en los partidos de LaLiga Santander o Liga de Campeones, pero Simeone destacó que, juegue quien juegue, representa al Atlético y debe hacerlo 'de la mejor manera posible'.

'Hay veces que uno da minutos a unos futbolistas y otros están esperando, cada uno lo aprovechará de la mejor manera. Nosotros interpretamos siempre que juega el Atlético de Madrid, no juegan nombres. Cuando juega el Atlético hay que representarlo de la mejor manera posible', destacó.

En cuanto a cual puede ser la motivación para esos futbolistas, Simeone recordó que en anteriores años competiciones como esta o la Liga Europa sirvieron para ganar relevancia a varios jugadores, entre los cuales recordó el caso de Diego Costa, actualmente lesionado.

'Me viene a la mente Costa en el año que salimos campeones, y fuimos a jugar (la Liga Europa) a Israel, y jugó de titular y la rompió, y a partir de eso el fútbol es un juego, los futbolistas necesitan jugar para demostrar lo que valen dentro del campo, y no hay otra forma de demostrarlo', añadió.

Uno de esos futbolistas que podría tener la oportunidad es el portero croata Ivo Gbric, fichado este verano de la Lokomotiva de Zagreb y que aún no ha podido participar en competición oficial, pero podría hacerlo si, como en otras temporadas, Simeone da descanso al esloveno Jan Oblak en la Copa.

'Ivo está trabajando con mucho entusiasmo, muchas ganas de participar y poder mostrarnos en el campo lo que tiene, y mañana puede ser una oportunidad para él. La estamos valorando y ahora la decidiremos cuando finalice el entrenamiento', explicó Simeone en una rueda de prensa previa a la última sesión preparatoria.

En cuanto a la situación del centrocampista Saúl Ñíguez, que no está teniendo su mejor temporada e incluso se cayó del once inicial en el derbi contra el Real Madrid (2-0) aunque luego salió en la segunda mitad y estuvo a punto de marcar, Simeone admitió que 'no está pasando su mejor momento'

'Pero no tengo ninguna duda de que para nosotros es un jugador importantísimo, que ha competido desde que de joven lo insertamos dentro del equipo de una manera importante, ha sido importante todos los años y este no será diferente, está trabajando en consecuencia de mejorar, es cabeza dura, fuerte, duro, y seguramente en poco veremos al Saúl que conocemos', añadió Simeone.

El entrenador del Atlético no quiso opinar sobre las ostensibles muestras de enfado que varios de sus jugadores, como el portugués Joao Félix o el uruguayo Luis Suárez, han mostrado al ser sustituidos en los últimos encuentros.

'Nosotros llevamos nueve años aquí en el club, lo que tengamos que hablar y proponer al futbolista o de él al entrenador siempre será de puertas para adentro. Entendemos que la mejor manera para resolver situaciones es hablando, y obviamente hablamos, claro que hablamos', zanjó Simeone. EFE

1011340