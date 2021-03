Simeone: 'Mañana solo tenemos un resultado, que es ganar'

Majadahonda (Madrid), 16 mar (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, remarcó que el único resultado ante el Chelsea inglés que les vale para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones es 'ganar', tras la derrota 0-1 en la ida y confirmó la titularidad del portugués Joao Félix.

'Nos enfrentamos a un equipo que está muy bien, desde la llegada de su entrenador no ha perdido nunca, se sienten fuertes en casa, están jugando muy bien, tienen una dinámica de juego que ya lo vieron en los partidos de liga y en el partido contra nosotros, aunque fue más cerrado y más duro. Y mañana tenemos un resultado solo, que es ganar, y buscaremos llevar el partido a donde creemos para llegar a ese objetivo', analizó Simeone.

Para ese duelo, recuperará en la delantera al portugués Joao Félix, que en los últimos doce partidos ha iniciado siete desde el banquillo. 'Sí, Joao va a jugar desde el inicio', confirmó Simeone.

También se refirió a la mala racha de su ariete titular, el uruguayo Luis Suárez, que no marca fuera de casa en Liga de Campeones desde el 16 de septiembre de 2015 en Roma contra el Barcelona.

'Posiblemente sea el día indicado para que Luis corte esa racha que comentan, ¿no? ¿Por qué no? Mañana puede ser un día muy bonito', añadió.

El entrenador del Atlético explicó que han trabajado tanto con un esquema de cuatro defensores como con el de cinco, tres centrales y dos carrileros, en función de las situaciones del partido. 'Puedes ganar en el 85, o puedes empezar ganando en el minuto 10, o puedes empezar perdiendo porque es un resultado posible, pero el objetivo es llevar el partido a donde creemos. Después de la ida, hemos encontrado situaciones para mejorar', aseguró.

Preguntado por las debilidades del rival, Simeone recordó que el Chelsea aún no ha perdido ningún partido de los trece que ha disputado con el alemán Thomas Tuchel en el banquillo. 'Debilidad creo que hoy no la tiene, el mismo Tuchel pensará que todavía no sabe qué podrá pasar, porque no han tenido ningún resultado en contra, eso quedará en duda hasta que suceda', opinó.

Buena parte de la comparecencia previa al duelo de mañana en Londres estuvo centrada en el delantero portugués de 21 años Joao Félix, que tomó la palabra justo antes de Simeone, y coincidió con él en que al talento le debe acompañar la voluntad y admitió que 'todos los jugadores tienen fases no tan buenas'.

'Joao es un jugador, como venimos diciendo miles de veces, importantísimo. Hizo un arranque de temporada en un nivel altísimo, donde dio mucha calidad al ataque de nuestro equipo, y necesitamos ese jugador', consideró Simeone, que elogió la 'personalidad' que mostró el portugués en sus declaraciones.

'Ojalá que mañana, y en los partidos de Liga y en los de Champions que auguramos seguir teniendo, pueda seguir creciendo, porque de eso se trata en la vida cuando uno tiene 20 años es eso, el talento que tiene Joao y la voluntad que obviamente tiene que tener para llegar a ese lugar donde él aspira', añadió.

En cuanto a las exigencias defensivas que tiene que adoptar un futbolista de talento como el portugués, Simeone argumentó que entre los grandes futbolistas 'todos tienen un trabajo colectivo' y defendió que a Joao 'nunca le faltó intención' para cumplirlas.

'Él lo tiene, no tengo duda que la explicación que dio Joao es fantástica, y es lo que todos queremos, que él crezca en todos los sentidos, y para crecer tiene que ser completo, y para ser completo hay que tener distintas facetas. Todos los futbolistas trabajan siempre en consecuencia del equipo', sentenció. EFE

1011340