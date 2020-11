Simeone mantiene la incógnita de Joao y Costa en el once

Madrid, 24 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes que no tiene 'claro con qué futbolistas' formará este miércoles el once en la Liga de Campeones contra el Lokomotiv, preguntado directamente por si dará descanso o no a Joao Félix, al tiempo que tampoco desveló si será titular Diego Costa.

'Todavía no tenemos claro con qué futbolistas vamos a arrancar mañana. Entrenaremos por la mañana y viéndolos decidiremos qué es lo que viene mejor para llevar un partido adelante como el que tenemos mañana', respondió en rueda de prensa cuando fue interrogado por Joao Félix, que este martes hizo una sesión específica al margen del grupo para dosificar cargas, al igual que Mario Hermoso.

Tampoco confirmó si Diego Costa estará en el once. 'Hoy entrenó muy bien, está en condiciones de seguir ayudando al equipo y después decidiremos si es desde el inicio o si es entrando en el partido', explicó Simeone, que también habló de Ivan Saponjic, sin minutos en aún en este curso: 'Hablamos muy claro con él antes de empezar la temporada y él tiene muy claro cuál es nuestro pensamiento'. EFE