Simeone: 'No es momento de mirarse al espejo, sino de trabajar y ganar'

Madrid, 22 jun (EFE).- Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, avista ya a sólo un triunfo un récord imponente, las victorias que consiguió un mito, Luis Aragonés, en la Liga al frente del banquillo del conjunto rojiblanco (194), pero advierte de que 'no es momento para detenerse a mirarse al espejo', sino para 'trabajar, ganar y llegar al objetivo', cuya siguiente parada es el Levante en La Nucía, en Alicante, en la defensa de la tercera posición recién reconquistada.

'El mejor plan es ganar', enfatizó el técnico. No hay mejor efecto que ese en la reanudación del campeonato, como ha comprobado su equipo: con dos triunfos consecutivos (0-5 al Osasuna y 1-0 al Valladolid) que no disfrutaba desde principios de año ha pasado de la sexta a la tercera posición.

Y, sobre todo, ha retomado con firmeza el rumbo hacia una meta ineludible: la clasificación para la Liga de Campeones. Al Getafe, quinto, le aventaja en cuatro puntos. Cuando volvió del parón por el covid-19, el Atlético estaba a un punto suyo.

'A partir de ganar, todas las visiones son más optimistas y positivas. Considero que lo más importante en este proceso cuando se juega normalmente es ganar', abundó Simeone, que enfoca a su objetivo de este curso sin despistarse por otras situaciones; ni siquiera cuando está a punto de igualar los triunfos en la Liga como entrenador del Atlético que consiguió una de las leyendas más grandes, probablemente la mayor del club: Luis Aragonés. Él logró 194 en 407 choques. Simeone suma 193 en 318.

'No lo sabía y ya lo he dicho un montón de veces: no me detengo en el camino que estamos transcurriendo. No es momento para detenerse a mirarse en el espejo, sino de trabajar, ganar, llegar al objetivo y preparar de la mejor manera lo que vendrá, que será la Champions', apuntó el técnico en la rueda de prensa telemática previa a su cuarto encuentro en apenas diez días: la visita de este martes a La Nucía, en Alicante, para enfrentarse al Levante.

'En los tres partidos, tanto con el Valencia como con el Sevilla y el Espanyol, siempre ha tenido rivales que se jugaban mucho y respondió muy bien en los tres partidos. Tiene un medio campo con mucha fluidez, con mucho juego, con calidad, con buen tiro de media distancia, con pierna cambiada en los interiores casi siempre y con delanteros con distintos registros; gente rápida, gente potente en el juego aéreo, gente ágil en el espacio corto, como Roger, y nosotros tendremos que buscar llevar el partido a donde nos sintamos más cómodos para sacarlo adelante', analizó del conjunto valenciano, invicto desde la reanudación del campeonato, con dos empates y una victoria.

El Atlético suma dos triunfos seguidos y sólo ha recibido un gol en contra en los últimos tres duelos. 'Está claro que errores van a haber. Todos los equipos los cometen debido a que después de la preparación siempre hay amistosos y una puesta a punto que hoy no está. Son las circunstancias que tenemos que llevar adelante. Y a partir de eso, estar concentrados y con la seguridad que mejor podamos ofrecerle al equipo', expuso.

'Hemos estado rotando, siguiendo lo que habíamos hablado antes de empezar en esta seguidilla de partidos y sigo convencido de que la fortaleza del equipo es la condición emocional del grupo. Y si el grupo tiene claro, como lo viene desarrollando hasta ahora con hechos durante el juego, cuál es le objetivo éste será el camino para llegar al objetivo que nosotros queremos', añadió.

'JOAO TIENE TODAS LAS SITUACIONES IMPORTANTES PARA PODER ROMPER UN PARTIDO'

Simeone también habló de Diego Costa: 'Costa sin equipo no puede ser Costa y el equipo sin el mejor Costa pierde una opción en el ataque muy importante. Las dos partes se necesitan y ojalá pueda seguir Costa como ha arrancado en esta vuelta'.

Y de Joao Félix: 'Es un jugador diferente. Seguramente, cuando crezca su ocupación de espacios para estar más tiempo en lugares más determinantes para el equipo seguirá evolucionando, porque tiene visión de juego, disparo, uno contra uno... Tiene todas las situaciones importantes para poder asistir o romper un partido'.

Simeone también fue preguntado por la posible implantación de los cinco cambios más allá de este curso. 'Me parece que le da mayores posibilidades de juego, sobre todo a los futbolistas, y la gente que disfruta del juego necesita siempre ver más opciones y posibilidades. Hay un montón de jugadores que, por tres cambios, no pueden entrar. Con esta opción estamos descubriendo algo novedoso que después la gente que tiene que resolver verá si es conveniente o no. Para el espectáculo tiene gente fresca el partido y la gente que va a ver al campo. Y hay más opciones de que jueguen más jugadores', valoró. EFE