Simeone: 'No había gente en cuerpo pero sí en alma'

Madrid, 20 jun (EFE).- Diego Simeone, entrenador argentino del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras el triunfo 1-0 contra el Valladolid en un Wanda Metropolitano sin público, que 'no había gente en cuerpo, pero sí en alma', al tiempo que admitió que el partido, cuando llegó el gol, estaba en el 'límite de ganarlo o perderlo'.

'Mi actitud no cambia porque yo no reacciono en consecuencia de si hay gente o no. Me comporto siempre de una misma manera. No había gente en cuerpo, pero sí en alma. Y el equipo empujó desde que empezó el partido hasta que encontró el gol para llevarse una vitoria que es muy importante para todos los atléticos', valoró.

'Estábamos en el límite de ganarlo o, en cualquier precisión de ellos en ataque, perderlo. Lo sacamos adelante. Es un gran resultado y nos sirve para descansar y pensar en el partido de Levante (el próximo martes)', explicó el técnico, que apuntó: 'Nos hemos encontrado con un rival que ya en el partido en casa en Valladolid nos hizo el mismo juego, donde nos cerraron todos los caminos'.

Simeone presentó siete cambios en el once. 'Necesitamos de todos y lo vemos en los hechos. Hoy jugó Manu Sánchez, que es muy joven, que es su tercer partido con nosotros. Jugó muy bien, con mucha claridad, mucha personalidad, sin miedo y me dio una imagen muy positiva. La plantilla es clave para los objetivos que están trazados. Queremos que todos se sientan importantes. La preparación nuestra como entrenadores va a ser clave para que todos sientan la intención y la atención para rendir cada seis o tres días cuando el equipo lo necesite', declaró.

El Atlético ha logrado siete de los últimos nueve puntos. 'Siempre es importante sumar. Y cuando se gana, mucho mejor. Tenemos cosas para mejorar. Repito que son tres meses fuera de ritmo de competición, con una preparación que no es la normal que se utiliza para empezar una Liga. Te tienes que adaptar, reinventar y, sin buscar excusas y sabiendo las circunstancias, actuar. Hay que responder, porque hay que ganar. Todo lo que no sea ganar no será bueno y lo que sea ganar será importante para el club', afirmó.

También habló del homenaje a los fallecidos por la pandemia del covid-19 en los minutos previos al partido. 'Seguramente, el silencio del vacío del estadio con la música del fondo, emoción absolutamente pura. Mucha gente nos ha dejado, pero muchos de aquellos que se han ido, que conocíamos, también han dejado muchísimo para el Atlético de Madrid. Y eso seguramente quedará en el recuerdo', valoró. EFE