Simeone: 'No me voy contento, sí cuando gano aún jugando mal u horrible'

Madrid, 19 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este martes, tras la derrota por 2-3 con el Liverpool, que no se va 'contento' a pesar del buen juego, porque él se va feliz de un encuentro cuando gana, 'aún jugando mal, horrible o feísimo', al tiempo que explicó que no se ha sentido perjudicado por el árbitro y desveló que Antoine Griezmann estaba 'jodido'.

'No me voy contento. Contento me voy cuando gano aún jugando mal, horrible o feísimo. Cuando no ganamos, no me voy contento', enfatizó el técnico en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano, donde remarcó que está 'convencido de que el equipo está fuerte'.

'Un equipo que crea cuatro situaciones de gol claras al Liverpool habría que mirar no sé cuantas veces tuvieron que defender como defendieron hoy', continuó Simeone, que repasó que su rival empezó 'mucho mejor, con dinámica y contundencia de cara al gol', con un 0-2 a su favor.

'Otro equipo posiblemente se habría desmoronado, pero pasó todo lo contrario. El equipo respondió muy bien, empezó a ganar duelos, a tener mejor posesión, a atacar donde sabíamos que podíamos hacerle daño, apareció el 1-2, vino el 2-2, tuvimos ocasiones y empezó el segundo tiempo con la ocasión más clara de Carrasco que el portero lo vuelve a solucionar muy bien, luego llega la expulsión, el penalti, el penalti no cobrado, un partido lindo y dos equipos que quieren ganar', añadió.

Simeone no se siente perjudicado por el árbitro: 'Puedo protestar, reclamar, enojarme en el campo, pero de la misma manera que los árbitros aciertan y se equivocan a nosotros nos pasa lo mismo. Tienen el VAR, fue a ver el penalti, si fue a verlo y vio que no era penalti... Y Griezmann interpretó o le avisaron que era una acción de roja. Perjudicar, no'.

'Griezmann estaba jodido. La actuación de Griezmann se valora solamente viendo el partido en todo lo que hizo. Qué bien se entendió con Lemar, Joao o De Paul, cómo trabajó el partido defensivamente... Está jodido. Después de la expulsión no se queda contento uno. La amarilla que le ponen al del Brujas en el partido con el City es igual. El del City lo choca pero él no lo ve. Está en la interpretación del árbitro y evidentemente esta interpretación no nos favoreció', expuso. EFE

id/plv