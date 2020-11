Simeone: 'No pienso si es evolución o cambio; sigo lo que el equipo pide'

Majadahonda (Madrid), 6 nov (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que no se para a valorar si el estilo más ofensivo que está mostrando su equipo en este arranque de temporada es 'evolución o cambio de forma de juego', sino que sigue 'lo que el equipo pide'.

'La verdad es que no me detengo tanto a valorar si es evolución o cambio de formas del juego. Sí sigo lo que el equipo me pide y, evidentemente, el equipo en este momento está pidiendo eso y nosotros nos acercamos a los que creemos que nos acerca el objetivo, que siempre es lo más importante', explicó Simeone en la víspera del encuentro liguero del sábado contra el Cádiz (21.00 horas, -1 GMT).

El Atlético recibe a un Cádiz que es la revelación de este inicio de temporada, quinto con 14 puntos en 8 partidos jugados y que, recordó Simeone, ha ganado los cuatro partidos que ha disputado fuera de su estadio, ante el Huesca (0-2), Athletic (0-1), Real Madrid (0-1) y Eibar (0-2).

'Es un equipo muy compacto, me gusta su forma y su trabajo colectivo, en base a la búsqueda de cada partido', resaltó el entrenador del conjunto rojiblanco.

La falta de público en los estadios por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus es perjudicial para los equipos que juegan en casa, principalmente en los finales de los encuentros, consideró el entrenador.

'A la larga lo notamos sobre todo en los finales de partido, cuando la gente siempre empuja al equipo que juega en casa. Nosotros en Osasuna ganando 2-1 a falta de 8 minutos, la gente claro que influye, empuja, te da una energía más, un punto más para el equipo que juega en casa y eso se ha sentido en todos los años que hemos jugado con gente', explicó.

'Hoy evidenciamos que esa situación no está y ese punto más para el final de los partidos cuando el equipo está en desventaja o en ventaja por poco, se siente, porque la gente es necesaria. Extrañamos mucho a nuestros aficionados y ojalá con el tiempo podamos acercarnos a como se hace en Rusia, que al menos un poco de gente pueda estar en los estadios', añadió Simeone, cuyo equipo viene de jugar en Moscú contra el Lokomotiv ante 8.000 aficionados.

El Atlético ha recibido esta semana a su último fichaje, el centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, un jugador 'importante' y que va a 'ayudar' porque 'alzará la competencia en la mitad del campo', explicó el entrenador.

'Generará que podamos pensar en futbolistas con características diferentes como Saúl y Koke de darnos alternativas en otras posiciones y buscar otra forma de posicionarnos en campo, y esperamos lo mejor, como siempre decimos a los chicos cuando llegan', recalcó Simeone.

El preparador dijo que el medio necesitará 'trabajo y tiempo' para 'engancharse a cómo están los compañeros', pero admitió que tiene 'opciones como todos' de debutar ante el Cádiz.

Quien se ha asentado en esa posición, la de pivote, es el mexicano Héctor Herrera, que ha alternado buenas actuaciones con errores defensivos como pérdidas de balón, del que Simeone explicó que ya tiene experiencia en el puesto.

'En México siempre ha jugado como mediocampista bajo, creo que él en su esencia es un interno, jugando en línea de tres a la derecha o a la izquierda, preferentemente a la derecha, pero a nosotros nos está haciendo muy bien en esa posición. Ha empezado a acercarse a las necesidades que tiene el equipo y todos los futbolistas que prioricen el equipo y su talento al servicio del equipo, claro que tiene más posibilidades de estar en el equipo', argumentó. EFE

