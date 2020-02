Simeone: No vi el penalti, está el VAR, el árbitro, el cuarto, el línea...

Madrid, 1 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este sábado, tras la derrota por 1-0 contra el Real Madrid, que no vio la jugada del posible penalti a Álvaro Morata, expresó en ese sentido que 'está el VAR, el árbitro, el cuarto y el línea' para verlo y apuntó que el primer tiempo es el 'camino'.

'No vi nada. Está el VAR, el árbitro, el cuarto, el línea... Hay un montón de gente para opinar. La verdad que no lo vi', declaró sobre la jugada polémica del derbi en el Santiago Bernabéu, del que destacó la primera parte 'buena' de su equipo, que tuvo 'situaciones peligrosas, personalidad y jugó el partido' que buscaba.

'El segundo tiempo ya arrancaron bien y se encontraron con una muy buena combinación de banda y un gol importante. Nos vamos con sabor amargo y con la sensación de que pudimos encontrar otro resultado que no encontramos. El camino es el primer tiempo. Hay que ir por ahí', continuó en rueda de prensa.

Tampoco cree que la sustitución de Álvaro Morata por un golpe en el minuto 50 fuera el punto de inflexión del duelo. 'El partido, hasta el primer tiempo, con Morata fue muy bueno. Cuando arrancó el segundo, que Morata estaba aún en el campo, el Madrid ya era superior y prosiguió de la misma manera', apuntó.

'Entendemos que Camello tiene condiciones técnicas para sostener la pelota, más allá de que sea joven, y entendíamos que nos podía dar un poco de sostén. Y Carrasco hace mucho que no juega. Intentamos que jugara entre líneas para acompañar el ataque. Lo tenemos que ir gestionando de a poco para ir insertándolo dentro del equipo porque con entrenamientos y partidos nos dará opciones para tener un recambio ofensivo importante', dijo.

'Y Lemar no pudo responder al partido que necesitábamos. Fuimos con orgullo para adelante, pero no tuvimos ocasiones', continuó.

No sintió Simeone que tras el 1-0 en contra su equipo no tuviera la fe o la creencia de poder empatar. 'Sentí que el rival en un pasaje del partido fue superior y después, en los últimos 15 minutos, buscamos más con orgullo que con juego intentar acercarnos a empatar el partido. Pero no pudimos', valoró.

El técnico, que no escuchó 'nada' de los cánticos de la afición rival hacia él, también habló de Marcos Llorente: 'Tiene una energía y una vitalidad que el equipo necesita, sobre todo en estos momentos. Hizo un partido completo. Creo que con más cosas buenas que regulares. Eso suma en consecuencia de lo que va a venir'.

El Atlético se mantiene fuera de las plazas de Liga de Campeones. 'Claro que hay preocupación y hay ocupación para trabajar y para que cambie la situación. Tenemos un plantel con alguna baja que seguramente de a poco irán regresando al equipo y eso nos dará la posibilidad también de seguir compitiendo en las competencias que nos quedan, tanto en la Liga como en la Champions', declaró.

'Tengo una plantilla muy competitiva y seguramente llegaremos a los objetivos que necesitamos con el correr de los partidos. Tenemos que enfocarnos en repetir la imagen del primer tiempo, que me dejó un buen sabor', avanzó. EFE