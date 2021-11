Simeone: 'Recibimos 26 tiros, pero 13 han sido gol'

Majadahonda (Madrid), 19 nov (EFE).- A Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, le 'ocupa' el momento defensivo de su equipo, del que remarcó que es el conjunto que 'menos tiros' recibe de LaLiga Santander, mientras aguarda este sábado al Osasuna en el Wanda Metropolitano y destaca la evolución y la importancia de Antoine Griezmann, que, 'de a poco, va tomando su mejor versión'.

'Los otros días leía una información que decía que éramos el equipo que menos tiros recibimos, con 26, pero 13 habían sido goles. Evidentemente, eso me ocupa y es responsabilidad nuestra como entrenadores mejorar esas situaciones que está atravesando el equipo', enfocó el técnico en la rueda de prensa telemática de este viernes previa al entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

En el parón ha insistido en los ajustes defensivos de su equipo. 'Siempre trabajando con la misma ilusión y buscando siempre ocuparnos de las cosas que el equipo necesita. Se habían quedado seis futbolistas de la primera plantilla (entre los compromisos internacionales de selecciones) con nosotros y hemos podido trabajar con ellos en consecuencia de lo que necesitábamos', repasó.

'Llegamos con ilusión y entusiasmo en una Liga muy competida como es la de esta temporada y cualquier partido que toque jugar, como el del sábado. Osasuna siempre ha generado una gran competencia, tiene un gran entrenador (Jagoba Arrasate), saben a lo que juegan continuamente con todas las variantes que han utilizado y le hacen una referencia en esa búsqueda de encontrar centros, dinámica, contragolpe, buena agresividad en la recuperación de la pelota... Mañana nos encontraremos con eso', advirtió.

Un triunfo nada más en las últimas cuatro jornadas, culminadas con el 3-3 concedido a última hora en Valencia, presionan al Atlético, que divisa a cinco puntos al líder de la clasificación, la Real Sociedad; recibe este sábado al segundo mejor visitante del campeonato y avista un duelo decisivo con el Milan el próximo miércoles en la Liga de Campeones, también en el Wanda Metropolitano y también con Antoine Griezmann disponible, una vez reducida la sanción por el Comité de Apelación de la UEFA,

'Como siempre no me exalto en las cosas positivas ni tampoco me deprimo en las negativas', valoró Simeone sobre la disponibilidad del atacante francés contra el Milan, antes de abundar luego en su crecimiento en los últimos encuentros: 'Siempre las comparaciones no son buenas. Aquel Antoine era más joven (en su primera etapa en el Atlético de Madrid entre 2014 y 2019), éste ya tiene más años, más experiencia, más partidos con su selección y con el Barcelona cuando le tocó jugar'.

'De a poco está tomando su mejor versión. Lo necesitamos igual que contra el Betis y el Valencia, porque ese es el futbolista que fuimos a buscar, que la gente quiere y que nosotros necesitamos', recalcó el entrenador, que recupera dos futbolistas cruciales en su esquema (Marcos Llorente y Thomas Lemar, después de perderse los cinco y los cuatro últimos encuentros, respectivamente), pero pierde a otros dos: Joao Félix y Kieran Trippier, los dos de baja por lesión.

También fue interrogado por Diego Godín y la posibilidad de una hipotética vuelta al Atlético. 'Entiendo la pregunta. Saben lo que quiero a Godín por todo lo que nos ha dado en estos años maravillosos que ha pasado con nosotros, pero lo único que me interesa ahora es el Osasuna', regateó Simeone. EFE

id/apa