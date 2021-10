Simeone: 'Se puede protestar, pero la televisión y el dinero mandan'

Majadahonda (Madrid), 23 oct (EFE).- Entre la polémica de un calendario tan cargado para los futbolistas, con las fechas FIFA tan extendidas en el caso de las eliminatorias suramericanas para Catar 2022 y con el debate de fondo de un Mundial cada dos años, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que 'se puede opinar, reclamar y protestar, pero la televisión y el dinero mandan, las empresas crecen y los clubes y las selecciones necesitan dinero', con los futbolistas y los entrenadores en el medio de todo ello.

'Por más que uno pueda opinar sobre las situaciones que se proponen, la decisión final no corre de parte ni de los entrenadores ni de los jugadores. Me pongo en el lugar del futbolista de selección y yo quería ir siempre a jugar con mi selección. Es muy difícil decirle 'no' a tu selección. La vista de los futbolistas en sus mejores versiones va cada vez a peor, pero eso no depende de nosotros', explicó el técnico en la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda (Madrid).

'Se puede opinar, se puede reclamar, se puede protestar, pero la televisión manda, el dinero manda, las empresas crecen y los clubes y las selecciones necesitan dinero. Y nosotros estamos en el medio, donde puedes reclamar, opinar, protestar, pero al final la vida es la que es para todos', abundó.

¿Cuál es la opinión de Simeone sobre un Mundial cada dos años? 'De jugador me habría gustado jugar todos los Mundiales año tras año, porque es apasionante, especial, diferente y muy bonito. De la parte de entrenador, es normal que queremos tener los jugadores nosotros. Esta temporada hay un montón de parones. Pero, sinceramente, no me importa. Me importa el partido de la Real Sociedad', recalcó. EFE.

id/ea