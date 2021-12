Simeone, sin Suárez, Giménez, Savic y Vrsaljko

(Actualiza el primero, segundo y cuarto párrafos tras el resultado de las pruebas a Luis Suárez)

Majadahonda (Madrid), 9 dic (EFE).- El Atlético de Madrid y Diego Simeone, su entrenador, ya enfilan el derbi contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, cuya preparación comenzó este jueves sin Luis Suárez, José María Giménez, Stefan Savic y Sime Vrsaljko, de los que los dos internacionales uruguayos aún sostienen alguna opción de llegar al derbi del próximo domingo ante el Real Madrid, pendientes de la evolución de una contractura en el caso del central y de una dolencia muscular el delantero, que no sufre ninguna rotura.

Los dos jugadores charrúas, además de Kieran Trippier, ya en la última parte de su puesta a punto del esguince de grado III en la clavícula izquierda, centran la atención en la 'enfermería' del conjunto rojiblanco, a tres días del duelo frente al Real Madrid.

Giménez, que ya intentó llegar sin éxito al encuentro contra el Oporto del pasado martes, es seria duda. Este jueves tampoco se entrenó con el grupo por la contractura sufrida hace once días y que lo ha apartado de los choques contra el Mallorca y el equipo luso.

Luis Suárez, que se retiró por unas molestias musculares en el minuto 13 del partido del pasado martes en Do Dragao, tampoco se entrenó este jueves con el grupo, entonces pendiente del resultado de las pruebas a las que fue sometido después y que determinaron que 'no sufre rotura alguna' en el aductor. No está descartado para el derbi.

Sí lo están Sime Vrsaljko, que será operado de una fractura en el arco cigomático, situado en el lateral de la cara, sufrida el pasado martes en Oporto, y Stefan Savic, que se recupera de la lesión muscular en el muslo derecho que padeció en los primeros minutos del partido del pasado sábado ante el Mallorca. EFE

