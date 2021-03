Simeone: 'Sin voluntad, el talento no alcanza'

Madrid, 9 mar (EFE).- 'Está claro que sin voluntad el talento no alcanza', expresó Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuando respondió este martes una pregunta acerca de Joao Félix, aunque luego desligó tal afirmación del atacante, al que fijó como 'importantísimo' para el equipo, del que avanzó que 'lo hará muy bien de aquí al final' y del que auguró un gol ante el Athletic.

¿Qué le falta a Joao Félix para volver a ser el que ya ha demostrado que puede ser? 'Nosotros somos un equipo, no somos sólo un futbolista. Necesitamos el aporte de todos, que funcione el equipo como equipo para que las individualidades y el talento puedan sobresalir. Está claro que sin voluntad el talento no alcanza. Y nosotros buscamos tener voluntad siempre para hacerlo', contestó.

'Y el talento natural que tienen todos los futbolistas que tenemos nos genera tener posibilidades. Joao, ya lo he dicho millones de veces, es un jugador importantísimo para nuestro equipo y seguramente lo hará muy bien de cara al final', apuntó el técnico, preguntado después por si la frase 'sin voluntad el talento no alcanza' quiere decir que no le convence la actitud del luso.

'Eso es un pensamiento tuyo desarrollado a partir de una expresión mía. No comparto esta expresión, simplemente comento y digo lo que pienso de la vida: la voluntad es todo, el talento es lo siguiente', explicó en ese sentido Simeone, que no comentó lo que habló con Joao acerca del gesto que hizo el futbolista cuando marcó el 0-2 contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica.

'Entiendo la situación de buscar siempre un objetivo para ver de qué manera podemos agarrarnos, hoy de Joao Félix, pero el partido es con el Athletic de Bilbao, Joao es un jugador importantísimo nuestro, que lo va a hacer muy bien y que posiblemente haga un gol', zanjó el técnico en la última respuesta de la rueda de prensa.

'EL VAR HA VENIDO PARA SER MÁS JUSTO'

Joao, suplente los dos últimos encuentros, fue uno de los asuntos principales de la comparecencia, en la que también abordó varias cuestiones en torno a la polémica generada en el derbi, por la mano de Felipe Monteiro en el área que no fue penalti; por las protestas del Real Madrid y por el 'contraataque' en ese sentido del Atlético.

'Entiendo todas las situaciones, todas las posiciones, he jugado al fútbol mucho tiempo, soy entrenador desde hace bastante tiempo y lo único que me preocupa a partir del domingo (con el 1-1 con el Real Madrid en el Wanda Metropolitano) es ver las cosas buenas, que fueron muchas, en el partido del otro día y mejorar las que se pueden mejorar para un partido importante este miércoles', declaró.

Aún está latente en la actualidad el mensaje del lunes del Atlético, en el que expresaba que 'critican hasta los aciertos' y que 'algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor', en referencia al Real Madrid sin mencionarlo en el escrito publicado a través de las redes sociales oficiales del club rojiblanco.

¿Está de acuerdo Simeone con ese 'tuit' del Atlético? 'Soy parte del Atlético de Madrid, no soy una parte que está fuera del club, evidentemente estoy dentro del equipo y del club, claro', contestó el técnico argentino, que también fue interrogado por los árbitros.

'Están capacitados para sostener las críticas, como estamos capacitados los entrenadores, los futbolistas, los dirigentes, cada persona de la que estamos expuestas. Considero y sigo considerando que el VAR ha venido para mejorar, para ser más justo en todas las situaciones, y hay gente que trabaja diariamente para que esto mejore. Eso a mí me gusta. Repito, es más justo. No tengo ninguna duda de que, a lo largo de la temporada, sea a favor o en contra, termina siendo más justo lo que sucede a partir de tener el VAR', valoró

LA 'EMOCIONANTE' CARTA DE CARLOS MATALLANAS

También habló del fallecimiento del exfutbolista y periodista Carlos Matallanas, enfermo de ELA y del que recordó haber mostrado una carta a sus jugadores antes de un partido. 'Ha mostrado las formas con la cual se debe vivir, con la fortaleza con la cual ha afrontado todo lo que le ha sucedido. Recuerdo aquella carta que les mostré a los jugadores, no sé si en un partido de la Copa del Rey, que fue emocionante por lo que desarrollaba en ese escrito', repasó.

'Despedirlo de la mejor manera, acompañar a sus familiares estando cerca y una pérdida muy grande que demostró con mucha fortaleza cómo se puede vivir la vida en el momento como le tocó vivir a él', expresó Simeone. EFE