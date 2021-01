Simeone sobre su futuro: 'No hay nada que informar, estoy feliz donde estoy'

Madrid, 20 ene (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró sobre las informaciones que apuntan a una posible oferta de renovación de su contrato, que acaba en 2022, que 'hoy no hay nada que informar', aseguró estar 'feliz' y añadió que le queda 'un año por delante muy importante'.

'Qué te puedo contar, lo que siempre he comentado, cuando tengamos algo concreto y hablado profundamente seguramente informaremos, hoy no hay nada para informar. Estoy muy feliz donde estoy, todavía me queda un año por delante muy importante', manifestó Simeone en la rueda de prensa telemática previa al Eibar-Atlético de este jueves en Ipurúa.

'No tengan ninguna duda que en el momento en que tengamos alguna reunión importante, o en camino a que esto suceda, serán informados como siempre para que sean los primeros en saberlo', añadió, acerca de la información de 'As' que asegura que el Atlético le ha propuesto ampliar su contrato hasta 2024. EFE

