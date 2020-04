Simone Biles: 'Mentalmente todos acusaremos el aplazamiento olímpico'

Redacción deportes, 1 abr (EFE).- La estadounidense Simone Biles, la gimnasta más laureada de todos los tiempos, se mostró confiada en que podrá llegar en buenas condiciones físicas a los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados al 2021 por la crisis del coronavirus, aunque advirtió que, mentalmente, el cambio de fecha afectará a todos los atletas.

Biles, de 23 años, campeona olímpica en Río 2016, mantiene el plan que había previsto en su preparación hacia Tokio recluida en su domicilio.

'Físicamente no tengo dudas de que mis entrenadores me pondrán en forma para Tokio 2021. Pero mentalmente, al pasar un año más, creo que sí se va a acusar y que pasará factura a todos. Tenemos que mantenernos en forma tanto mentalmente como físicamente', expresó la cuatro veces campeona olímpica y diecinueve veces campeona del mundo en la NBC.

Biles destacó que está en contacto telemáticamente con sus preparadores. 'Estoy en contacto con mis entrenadores. Me escribo y también cara a cara tecnológicamente para ver cual es la decisión correcta y así poder elaborar un plan para el próximo año', dijo.

La gimnasta norteamericana se prepara en su domicilio como la mayoría de deportistas del mundo y se relaciona con el exterior por medio de llamadas de teléfono y con el FaceTime para ver el rostro de sus familiares.

Simone Biles tendrá 24 años en julio del 2021, cuando se disputen los Juegos Olímpicos. Si logra defender el éxito olímpico que consiguió en Río será la mujer de mayor edad en lograrlo desde que la checa Vera Caslavska ganara su segundo título en 1968 con 26 años. La centroeuropea es, hasta ahora, la última mujer en reeditar el oro olímpico, en dos juegos consecutivos, en la prueba general.

Biles tenía previsto iniciar este fin de semana el tramo final de la preparación con su presencia en la prueba de la Copa Mundial que se ha pospuesto finalmente por la pandemia del coronavirus.

'Nos reuniremos y replantearemos la situación para volver fuertes en el 2021. Comienza una nueva historia', avanzó en Twitter su entrenadora, Cecile Landi, que fue olímpica en Atalanta 1996.

Biles, que ha dominado su deporte durante casi una década y no ha perdido una competición desde el 2013, liderará el equipo de Estados Unidos en Tokio. El objetivo estadounidense es lograr la tercera medalla de oro por equipos de forma consecutiva. La gimnasta de Houston aspira a conseguir cinco títulos olímpicos. Aspira a lo máximo también de forma individual. En las pruebas de suelo, salto, barra fija y asimétricas.

Simone Biles fue a más cada día en el pasado Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística, disputado en Stuttgart. Con un total de veinticinco, es la gimnasta con más medallas en unos mundiales. Sin embargo, ella dice no estar pendiente de la historia.

'Siento que no conozco mucho de la historia de la gimnasia. Así que cada vez que rompo un récord o logro otra medalla no sé si es histórico o qué es lo que ha supuesto', dijo Biles. 'No llevo la cuenta. Creo que son veinticinco pero no puedo precisarlo', añadió.

Biles sabe que formará parte de la historia de este deporte pero pretende que también se le recuerde por su contribución al margen de él: 'La gimnasia será un punto culminante y eso es lo que se recordará siempre pero luego, probablemente, se me recuerde por ser valiente'. EFE