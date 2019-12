Sindicalista argentino 'Caballo' Suárez es liberado a la espera de sentencia

Buenos Aires, 17 dic (EFE).- El extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Argentina Omar 'Caballo' Suárez fue liberado este martes del arresto domiciliario que cumplía desde hace más de dos años, a la espera de sentencia por acusaciones de 'asociación ilícita' e 'interrupción de vías navegables'.

Suárez fue acusado de 'obstruir el normal desenvolvimiento del tráfico marítimo y fluvial' en 2014 y posteriormente, en 2016, de exigir dinero a empresas navieras para capacitar marineros y, posteriormente, desviarlo a una fundación presidida por él mismo.

La agencia de noticias argentina Telam informó que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) resolvió concederle la libertad a petición de la defensa, que basaba su apelación en una nueva norma judicial que insta a los magistrados a tomar las medidas menos lesivas para la libertad de los acusados cuando sea posible.

En este sentido, el hecho de que Suárez, hasta entonces en arresto domiciliario, se presentase regularmente al juicio oral y público en curso actuó a favor de la decisión judicial.

No obstante, el sindicalista tendrá un dispositivo 'GPS' que controlará que no se aleje más de cien kilómetros de su domicilio, tendrá que asistir uno de los diez primeros días hábiles de cada mes al juzgado y no podrá abandonar Argentina.

El juicio contra Suárez iniciará en febrero la etapa de producción de prueba testimonial en la que el sindicalista tendrá que responder a las acusaciones que le sitúan como el jerarca de una trama delictiva que supuestamente abarcaba el sindicato que él dirigía y la obra social y fundación del mismo.

La acusación no se limita únicamente a afirmar que existía desvío de los fondos destinados a la capacitación de marineros, sino que se advertía a las empresas que si no realizaban esta 'donación', se bloquearía el ingreso de las embarcaciones extranjeras al país.

A este respecto, según destacó el expediente al que tuvo acceso Telam, presuntamente se aseguró a las empresas que, en caso de que no pagaran, se pediría a los trabajadores del sindicato que 'no ataran cabos' para la maniobra de remolque que permitiría a los navíos entrar en puerto. EFE