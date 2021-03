Sinner aparta a Bautista en Dubai

Redacción Deportes 17 mar (EFE).- Jannik Sinner, el prometedor jugador italiano de 19 años, y el más joven entre los cien primeros del mundo, apartó de su camino al español Roberto Bautista por 6-4, 3-6 y 7-5 para alcanzar los cuartos de final del torneo ATP 500 de Dubai.

El único español que seguía en competición, de los cinco que empezaron el torneo, luchó durante dos horas y 26 minutos con Sinner, 32 de la ATP, que a pesar de su juventud tiene ya en su bolsillo dos títulos profesionales.

El poderío físico del italiano se impuso a la experiencia del español. Los intensos intercambios desde el fondo y la poderosa derecha del transalpino fueron clave en la resolución de un gran duelo entre dos auténticos fajadores.

En el primer enfrentamiento entre ambos, Bautista, campeón de este torneo en 2108 y situado undécimo de la lista, dejó escapar el primer set en 40 minutos, cuando Sinner bordó de su tenis para cerrar la manga con un robo de servicio en el noveno juego y dos 'aces' consecutivos en el siguiente.

En el segundo set, la experiencia de Bautista comenzó a hacerse patente, y el español llevó el partido a largos intercambios donde logró controlar más al transalpino hasta romperle en el octavo juego (5-3) para hacerse con este parcial a continuación.

El español, finalista en Montpellier y Doha en lo que va de año, descansado tras el partido contra Mathew Ebden en el que solo se desgastó durante 28 minutos por retirada del australiano con 4-1, movió sus piernas con mayor rapidez para intentar desgastar a su rival desde el fondo, una parcela en la que el italiano todavía no es capaz de mostrar más solidez.

Pero el español no tuvo mucha fortuna con sus primeros saques y una rotura en el sexto juego (4-2) dio alas a Sinner, que aunque luego dejó escapar su saque a continuación, volvió a encontrar estabilidad para aprovecharse de su poderío físico y ahogar al español.

Sinner se enfrentará con el vencedor del duelo entre el italiano Lorenzo Sonego y el ruso Aslan Karatsev.

Mientras, el canadiense Denis Shapovalov, tercer favorito, continua implacable y en su partido número 200 en el circuito (109-91), venció al polaco Hubert Hurkacz, ex rival júnior y cabeza de serie número 13, por 6-4 y 6-3 en 76 minutos, y se clasificó para los cuartos de final, donde se enfrentará bien al francés Jeremy Chardy que derrotó al ruso Karen Khachanov, octavo cabeza de serie, por 6-7 (3), 6-4 y 6-4.

'Definitivamente he jugado un gran tenis hoy', dijo Shapovalov. 'He tenido problemas contra Hurkacz en el pasado, porque tiene grandes armas y no es fácil jugar contra él. He jugado bien y he aprovechado mis oportunidades. Hoy he sacado bien. Me siento mentalmente fresco y siento que estoy en buena forma. Parece que todo está saliendo bien'.

Shapovalov jugó un tenis inteligente y utilizó su servicio de zurdo para dominar a su rival, con 26 golpes ganadores

'Siento que pude jugar bien ayer y hoy', dijo el No. 12 del mundo Shapovalov. 'He trabajado mucho y bien con Mischa (Mikhail Youzhny) en los entrenamientos después del Abierto de Australia, y me siento confiado en mi juego y físicamente. Pero es imposible decir cuándo va a encajar todo. Nunca está garantizado, y estoy luchando por cada punto', matizó. EFE.