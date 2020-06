Siria estrechará relación con aliados tras nuevas sanciones de Estados Unidos

Damasco, 23 jun (EFE).- El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al Mualem, afirmó este martes que las nuevas sanciones estadounidenses anunciadas la semana pasada son una 'oportunidad' para Siria de estrechar relaciones con sus aliados.

'Lo que debemos buscar es convertir esta ley en una oportunidad para avanzar en nuestra economía nacional y lograr la autosuficiencia, profundizando la cooperación con amigos y aliados', indicó el ministro en la primera rueda de prensa tras la implementación de las sanciones el pasado día 17 de junio.

El pasado día 17 Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra diferentes personas relacionadas con el régimen sirio en el marco de la Ley César, aprobada en diciembre. Esta ley de sanciones tiene como objetivo perseguir a quienes ayuden en la reconstrucción del país tras nueve años de guerra.

En una primera tanda sancionó a Al Asad y por primera vez a su mujer, Asma, así como a otras 37 personalidades vinculadas a la élite siria y con relaciones con otros estados extranjeros.

'Los desafíos no son fáciles, pero como he dicho no son difíciles o imposibles, y hemos comenzado el diálogo con nuestros amigos y aliados que se negaron a implementar esta ley para profundizar las relaciones bilaterales entre nosotros', señaló el ministro de Exteriores sirio.

Al Mualem destacó la relación 'profunda' y de cooperación con Irán, aliado del Gobierno de Al Asad, que ya aseguró el pasado 18 que va a reforzar los lazos económicos con el país árabe.

Asimismo habló de otros países como China, al que consideró un país aliado y mencionó también a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y sus intenciones de 'reforzar las relaciones' después de que se hayan acercado en el último año a Siria con la apertura de la embajada.

'No quiero subestimar los efectos de la ley, pero hemos lidiado con sanciones durante décadas', aseveró Al Mualem, quien añadió que el verdadero objetivo de la Ley César es 'matar de hambre al pueblo sirio'. EFE