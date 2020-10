Skone: “Volver a Red Bull es mi regalo para la gente que me quiere”

David Timón

Madrid, 16 oct (EFE).- Skone regresa “ilusionado” a la Red Bull Batalla de los Gallos cuatro años después de alzar su campeonato internacional con la intención de “hacer un regalo” a sus seguidores, que apenas iban a poder disfrutar de sus rimas sobre los escenarios debido a las circunstancias actuales.

A sus 30 años, José Miguel Manzano volverá a vestirse de Skone, el ‘aka’ –“as known as”– que le ha acompañado hasta convertirse en una leyenda del ‘freestyle’, y regresa por séptima vez a la Red Bull Batalla de los Gallos que se celebrará este sábado 17 de octubre, para “hacer un regalo” a todos sus seguidores, tal y como declaró a EFE en una entrevista exclusiva el día previo a 'La última oportunidad'.

Tras coronarse campeón internacional en Lima en 2016 y la posterior Final Internacional disputada en México el año siguiente, Skone no había vuelto a aparecer sobre los escenarios de Red Bull. Ahora, tres años más tarde, el campeón nacional retorna a una competición “muy importante” para él, que tiene “algo especial” y le “ilusiona como hacía años” que no lo estaba por un evento.

No obstante, la anomalía de la situación provocada por la pandemia mundial y la crisis sanitaria, así como las bajas de última hora, como pueden ser las de sus amigos Chuty y BTA, han volteado el contexto anímico: “Estamos muy tristes porque esto tiene una incidencia personal”, señaló.

A pesar de la ausencia de Bnet –campeón internacional de 2019–, Zasko Máster –vigente campeón nacional– o Errecé, la presente edición de Red Bull tenía los ingredientes para convertirse en una de las más espectaculares de la historia. Y, a menos de 24 horas de la celebración de 'La última oportunidad', el coronavirus sigue trastocando los planes previstos y afectando emocionalmente a los competidores.

“Si participo en una competición donde están los mejores, quiero que estén los mejores. Prefiero perder una final contra Chuty o BTA a ganar sin ellos”, afirmó Skone en referencia a la ausencia de dos los principales favoritos y las consecuencias anímicas que conlleva.

El malagueño se mostró consecuente con su trascendencia en el movimiento, con la situación actual y con el compromiso que siente tanto con la organización como con sus compañeros: “Si vamos adelante, tenemos que reponernos y hacerlo lo mejor posible en su honor. Llevaremos su bandera, su espada y los representaremos como hermanos que son.”

Por otro lado, Skone quiso enviar un mensaje muy claro a seguidores y detractores con su vuelta a Red Bull: “Esto no lo hago por dinero.”

En respuesta a las suposiciones que se desataron cuando él y Chuty confirmaron que no participarían en la presente temporada de la Freestyle Máster Series (FMS) y por las que “casi” le consideran “el ‘Figo’ del ‘freestyle’, Skone se propuso “volver” como “un gesto” a sus seguidores, que “se iban a tirar un año” sin verle rapear sobre un escenario.

“No me pagan y me lo juego todo, pero es un regalo que quiero hacer a la gente que me quiere, salga bien o salga mal”, explicó Skone, consciente de la coyuntura actual por la que ha visto reducida al mínimo su agenda, habitualmente repleta de citas por todo el mundo, y de su alcance global como una de las figuras más importantes del movimiento.

A lo largo de su trayectoria y en su desarrollo como competidor de élite, Skone se ha desmarcado como uno de los ‘gallos’ más preparados psicológicamente para soportar la presión del público y utilizarla a su favor. Las próximas citas se celebrarán sin gente en las gradas, por lo que el malagueño tendrá que adaptarse a un contexto diferente al habitual.

“El público es indispensable porque genera una energía y una magia que solo se vive en ese momento y con la que, a tu favor, redirigiéndola o canalizándola, puedes cambiar el discurso de cualquier batalla por completo”, contextualizó Skone, antes de analizar la coyuntura actual.

“Estoy acostumbrado a rapear y ganar con público adverso, así que creo que soy de los menos afectados por su ausencia”, explicó Skone, que normalmente tiene que lidiar con situaciones contrarias: “No es ningún secreto. No sé si es porque mi personaje proyecta una energía que suscita eso o simplemente la gente siempre quiere que pierda. De diez competiciones me pasa en ocho.”

Además, por “buscar un lado positivo”, Skone cree que la ausencia del factor ambiental permitirá a los raperos “buscarse a sí mismos, investigar, arriesgarse, desarrollarse de otra manera y no tener que pensar en hacer algo efectivo para el público”.

Antes de concluir, Skone dio pistas sobre el futuro de su carrera al explicar que “antes de que explotara el mundo estaba encadenando muchos eventos” y se “acercaba al final por el orden natural de las cosas”, pero este año de parón le “ha alargado la vida en el ‘freestyle’ competitivo. Ha sido un descanso, una reconexión conmigo mismo.” “Todavía me queda mucho por aportar, así que me vais a seguir viendo”, concluyó, lanzando un mensaje de tranquilidad a los aficionados que le siguen desde todo el mundo.EFE