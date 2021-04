Smalling, 'extra motivado' por regresar a Old Trafford

Roma, 28 abr (EFE).- El inglés Chris Smalling, defensa del Roma y exjugador del Manchester United, no escondió este miércoles que regresar a Old Trafford para disputar la ida de las semifinales de la Liga Europa contra el club en el que jugó durante nueve temporadas supone una 'extra motivación' para él.

'Al 100 %, estoy extra motivado. Es un partido especial. Llevo ya casi dos años en el Roma y sé la importancia que tendría ganar un trofeo. No hay partido más importante que jugar y estoy feliz por llegar en forma', dijo Smalling, quien acompañó al técnico portugués Paulo Fonseca en la rueda de prensa de la víspera.

El defensa inglés disputó 323 partidos con el Manchester United y expresó su 'emoción' por regresar al que fue su estadio, aunque reconoció que es una 'lástima' que sus familiares y exaficionados no puedan estar en la grada.

No dudó en elogiar la temporada del United, que se perfila como gran favorito para ganar esta Liga Europa y que es además segundo en la Premier League, detrás del Manchester City.

'Están haciendo una gran temporada. Cuando llegó (el técnico noruego del United, Ole Gunnar) Solskjaer yo estaba lesionado, per luego jugué. Tuvimos conversaciones honestas el último verano (cuando cambió al Manchester para el Roma). Ahora estoy ilusionado por jugar este partido', afirmó.

'Me siento bien. No es un secreto que me he perdido muchos partidos este año, algo al que no estoy acostumbrado, pero me siento cómodo', agregó sobre sus condiciones físicas.

También agradeció a la hinchada del Roma, que animó a los jugadores este miércoles en su salida hacia Inglaterra con cánticos y bengalas.

'Tuvimos a nuestros aficionados fuera de (el centro deportivo de) Trigoria, es algo que pocos clubes tienen. Esperemos hacerles orgullosos', aseguró. EFE