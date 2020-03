Smolov desvela que el Celta no le permitió regresar a Rusia

Vigo, 25 mar (EFE).- El internacional ruso Fedor Smolov, que juega cedido por el Lokomotiv de Moscú en el Celta de Vigo desde el pasado mes de enero, reveló este miércoles que los dirigentes del club gallego no le permitieron regresar a su país porque confían en retomar LaLiga.

'Pensé que tal vez me liberarían porque la cuarentena se extendió, pero no fue así porque el club espera que el campeonato se retome', explicó el atacante, quien confesó a través de sus redes sociales que está llevando bastante mal el confinamiento.

Smolov aseguró que en estas situaciones la vida se hace 'más dura' cuando estás 'en un país extranjero, en una ciudad extranjera, sin ninguno de tus amigos ni conocidos y ni siquiera puedes salir a la calle', por eso se pasa muchas horas del día jugando a la videoconsola.

El atacante ruso, un fijo para Óscar García Junyent desde su llegada, también explica por qué no utiliza una mascarilla en el día a día: 'No protegen, sólo sirve para aquellos que tienen ya el virus no lo propaguen. Si no tienes el virus, la mascarilla no te salvará'. EFE

