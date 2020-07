Snell sí se presentó a los entrenamientos de los Rays

St. Petersburg (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El lanzador estelar de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, finalmente sí se presentó a los campos de entrenamiento, luego de que había dicho que estaba en desacuerdo con que los jugadores aceptaran más reducciones salariales para iniciar el campeonato.

Snell, de 27 años de edad, acaparó la atención en mayo cuando dijo que se oponía a la idea de que los jugadores tomaran más reducciones salariales para comenzar la temporada durante la pandemia del coronavirus.

El viernes dijo que no era difícil comenzar a jugar después de que el acuerdo de las mayores incluía salarios prorrateados.

'Diría que no fue difícil cuando se trató de lo que el (sindicato) acordó', dijo.

Agregó que 'Me gusta seguir con lo que digo. Así que me siento feliz por eso. Con todas las precauciones que toman las Grandes Ligas hace que sea fácil jugar. Todos aquí están muy atentos. Así que me siento muy cómodo al respecto'.

Snell está buscando recuperarse después de haber sido obstaculizado por lesiones el año pasado.

El zurdo tuvo marca de 21-5 con promedio de efectividad de 1.86 de la Liga Americana en 2018, cuando ganó el Premio Cy Young.

Pero tuvo registro de 6-8 con efectividad de 4.29 la temporada pasada.

Snell aceptó un contrato de cinco años por 50 millones de dólares en marzo de 2019 que incluía un bono de firma de tres 3 millones, un salario de un millón el año pasado y uno de siete millones esta temporada.EFE