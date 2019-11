Socialistas españoles piden 'responsabilidad' para evitar nuevas elecciones

Madrid, 26 nov (EFE).- Los socialistas españoles, que ganaron con mayoría relativa las últimas elecciones, apelaron este martes a la 'responsabilidad' de todos los demás partidos para evitar nuevas elecciones y que España tenga gobierno cuanto antes.

Formar un Gobierno antes de Navidad es 'necesario y urgente', alertó hoy la ministra de Hacienda en funciones antes de Navidad, por lo que apeló 'a la madurez y el sentido común' de los grupos políticos.

El jefe del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos (izquierda), Pablo Iglesias, firmaron un acuerdo el 12 de noviembre pasado, solo dos días después de los comicios, para formar un gobierno de coalición, cuya composición se está negociando.

Sin embargo, esos dos partidos solo suman 155 de los 350 diputados del Congreso, lejos de la mayoría absoluta de 176. Así, Sánchez necesita el apoyo o la abstención de otras fuerzas parlamentarias para que la cámara legislativa le renueve la confianza como presidente del Gobierno en una sesión de investidura.

El conservador y opositor Partido Popular (89 diputados) reiteró hasta ahora que no facilitará de ninguna manera que el líder socialista siga al frente del Ejecutivo, ni tampoco el liberal Ciudadanos (10 diputados).

Eso deja a Sánchez sin otra opción que buscar acuerdos con pequeños partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que posibiliten su investidura.

Sin embargo, no lo tendrá fácil. El portavoz parlamentario del partido catalán ERC (independentista de izquierdas), Gabriel Rufián, aseguró hoy a la prensa que votarán 'no' a la investidura de Sánchez si no hay un calendario de trabajo 'en una mesa de negociación entre gobiernos', el de España y el regional Cataluña, para resolver el 'conflicto político'.

Esta región el noreste español está inmersa en un largo período de tensiones independentistas promovidas por el Ejecutivo autónomo, que exige que el Gobierno español autorice un 'referéndum de autodeterminación', algo que no admite la Constitución española.

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, dijo hoy que si las peticiones que plantea ERC 'tienen encaje constitucional' será 'factible' la negociación.

La legislatura comenzará el 3 de diciembre con la constitución de las dos cámaras del Parlamento español. El rey abrirá una ronda de consultas con los grupos políticos y propondrá al Congreso un candidato a presidente del gobierno, que se sometería a una sesión de investiduras sin fechas fijas. EFE

