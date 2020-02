Sofia Kenin, raíces rusas para combatir

Miguel Luengo.

Doha, 23 feb (EFE).- Sofia Kenin, la jugadora estadounidense de 21 años ganadora en enero del Abierto de Australia, confiesa que sus raíces rusas ayudan a configurar su innegable carácter competitivo, y considera que ella y su compatriota 'Coco' Gauf son el relevo del tenis USA.

En una entrevista concedida a EFE en el inicio del Abierto de Catar en Doha, la verdugo de Garbiñe Muguruza en Melbourne, con quien se podría encontrar esta semana en octavos de final, admite que hay mucha diferencia entre la Kenin personal y la que lucha en un torneo. 'En la pista soy guerrera y luchadora, y hago lo que sea para ganar un partido', dice.

P. ¿Podría describirse como persona y como jugadora?

R. Como persona soy alguien fácil de llevar, me gusta tener amigos, socializar, ir de compras, lo normal. Como jugadora soy muy diferente, soy guerrera, luchadora, no me gusta perder, ni bajar nunca los brazos, y para ganarme tienen que trabajar muy duro. Yo hago lo que sea y lo que esté en mi mano para ganar un partido.

P. En pista se advierte que pone mucha pasión en cada encuentro. ¿A qué lo achaca?.

R. Probablemente mis raíces rusas me ayudan, nací allí y eso se debe notar, pero me siento americana cien por cien.

P. ¿Cuántas veces ha visionado la final del Abierto de Australia contra Muguruza y, ahora que ha pasado un tiempo, cómo lo recuerda?.

R. Varias veces y es algo que nunca olvidaré. Ha sido mi primera final del Grand Slam y mi primer título y me gusta verlo. Había una atmósfera increíble. Tengo grandes recuerdos de aquello, y estaré encantada de volver a jugar allí y hacerlo, si puedo, de la misma manera recordando todas aquellas emociones.

P. ¿Qué aprendió de aquellas dos semanas y de la final?

R. Que si crees en ti misma puedes conseguirlo. En aquellas dos semanas pensaba eso en cada partido y saltaba a la pista convencida. En la final el nivel fue diferente y todo lo acumulado desde el principio me ayudó mucho.

P. Parece que durante toda su vida se ha estado preparando para ganar un título como el de Melbourne. ¿Ha sido así?.

R. Todas las jugadoras soñamos con ganar este torneo, Roland Garros, Wimbledon o el Abierto de Estados Unidos. Por eso estoy tan contenta de haberlo hecho. Está en mi corazón, en mi historia, en mi carrera y ha sido muy emocionante.

P. Usted formó parte del equipo estadounidense en la fase de clasificación de la Copa Federación y allí convivió con Serena Williams. ¿Cómo fue su relación y qué aprendió de ella?.

R. Nos hicimos amigas después de aquello. Fue muy agradable conmigo, me había felicitado después de la final de Melbourne. Y luego cuando perdí (contra Jelena Ostapenko) se acercó a mí y me dijo: 'no te preocupes lo más mínimo', y me recordó que yo había ganado el Abierto de Australia y más cosas, y todo eso me ayudó luego contra Sevastova. Es muy agradable y estoy muy contenta de haber compartido equipo con ella.

P. Estados Unidos comparte grupo con España en las Finales de la Copa Federación en Budapest. ¿Cómo ve ese torneo?

R. Estoy emocionada de jugar estas Finales, y sé que será muy duro. Antes de España tenemos un difícil encuentro contra Eslovaquia. La ciudad es preciosa, y con todos los equipos disputando el torneo seguro que será muy bonito y que habrá mucho ambiente, con mucho público apoyando a las jugadoras. Es un buen comienzo para este torneo.

P. Usted y 'Coco' Gauf parecen ser el relevo natural de Serena y Venus Williams, ¿está de acuerdo con ello?.

R. Eso parece. Es nuestro turno ahora, pero yo tengo un gran respeto hacia Serena y Venus, ambas están todavía ahí y han hecho mucho por el tenis y eso nunca hay que olvidarlo.

P. Después de ganar en Australia, qué torneo del Grand Slam le gustaría ganar ahora?

R. Al principio quería ganar primero el Abierto de Estados Unidos porque soy americana y me encanta Nueva York, pero todos los Grand Slams son el sueño de cualquiera, y tomaría cualquiera encantada.

P. Esta semana en Doha, usted y Garbiñe pueden enfrentarse de nuevo. ¿Cómo cree que sería este nuevo duelo?.

R. Si se da será un partido duro y complicado. Ella viene jugando bien y seguro que será diferente. Aquello fue una final de un Grand Slam, fue el Abierto de Australia. Pero estoy seguro que ella saldrá muy competitiva.

P. Si tuviera la oportunidad este año de convertirse en número uno del mundo o ganar una medalla olímpica, ¿qué elegiría?

R. Es una difícil elección, porque me gustarían las dos (risas), ser la número uno y ganar una medalla para mi país. Si alguna de las dos cosas sucediera sería feliz, pero se que no es nada fácil.

P. ¿Le asustan las noticias sobre el coronavirus?

R. Sí. Es impresionante lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Ahora lo que hay que hacer es ayudar a toda esa gente que lo está padeciendo y luego esperar qué sucede.

P. ¿Es Ashleigh Barty una número uno real, sin oposición?

R. Hay muchas jugadoras que tienen juego para ser número uno ahora. Pero ella está demostrando el suyo. Yo la respeto como número uno del mundo. Lo es y se lo merece. Cualquiera que llega a ese puesto lo merece. Trabaja muy duro, se entrena mucho y por eso está ahí. EFE.

