Sofía Vergara y Robert Rodríguez planean una versión femenina del 'Zorro'

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- La actriz Sofía Vergara y el director Robert Rodríguez estarán detrás de una versión televisiva de las famosas historias del 'Zorro', que como novedad contará con una mujer como protagonista.

El portal Deadline señaló que Robert Rodríguez ha escrito esta serie para la cadena NBC junto a su hermana Rebecca, quien se encargará de dirigirla.

Los hermanos Rodríguez figurarán entre los productores ejecutivos de esta serie junto a Vergara.

La protagonista de este proyecto televisivo será Sola Domínguez, una artista que lucha por la justicia social mientras trata de sobrevivir a las amenazas de varias organizaciones criminales.

Todavía no hay una actriz elegida para hacerse cargo de esta mirada contemporánea y femenina al 'Zorro'.

Este famoso personaje, creado en 1919 por el escritor Johnston McCulley, ha llegado al cine y la televisión en numerosas ocasiones.

Por ejemplo, Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones protagonizaron las películas 'The Mask of Zorro' (1998) y 'The Legend of Zorro' (2005).

La filmografía de Robert Rodríguez incluye títulos como 'El Mariachi' (1992), 'From Dusk Till Dawn' (1996), 'Sin City' (2005), la saga de 'Spy Kids' y 'Alita: Battle Angel' (2019).

Este mes estrenará en Netflix la película infantil 'We Can Be Heroes', mientras que en la televisión ha dejado recientemente su huella en un capítulo de 'The Mandalorian' de 'Star Wars'.

Por su parte, Vergara alcanzó la fama en todo el mundo por su papel de Gloria en la comedia televisiva 'Modern Family' (2009-2020).

La colombiana también ha tratado de abrirse camino en los últimos tiempos como productora y, en este sentido, figura con este rol en el equipo creativo detrás de la serie 'Maradona: sueño bendito', que prepara Amazon.

Finalmente, Rebecca Rodríguez ha firmado como directora de episodios en series como 'Snowpiercer', 'The Chi', 'Mayans M.C.' y 'Doom Patrol'. EFE