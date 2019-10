Softbank anuncia acuerdo con WeWork para sanear e impulsar la firma

Tokio, 23 oct (EFE).- El grupo japonés Softbank anunció hoy detalles de un acuerdo de financiación adicional de la firma de espacios de trabajo compartidos WeWork, por unos 8.000 millones de dólares (7.194 millones de euros), en una operación que le permitirá controlar el 80 % del capital.

En un comunicado difundido en Nueva York y Tokio, las dos compañías dieron cuenta de la 'significativa financiación' que implica este acuerdo y que busca 'acelerar' los pasos de WeWork para generar beneficios y un 'positivo' flujo de caja libre.

Como parte de estos acuerdos, el cofundador de WeWork, Adam Neumann, será reemplazado como CEO o máximo directivo de la firma por Marcelo Claure, directivo de Softbank y estuvo al frente de la compañía de telefonía móvil estadounidense Sprint.

El acuerdo implica una financiación directa de Softbank por 5.000 millones de dólares ( 4.496 millones de euros), una cifra que ya habían revelado medios japoneses y estadounidenses en fechas recientes.

Asimismo, realizará una oferta de compra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares (2.697 millones de euros) con un precio de 19,19 dólares el título, en un proceso que se espera comience en el cuarto trimestre de este año.

Unido a ello, Softbank 'acelerará' un compromiso anunciado en abril de este año para aportar 1.500 millones de dólares (1.348 millones de euros), que las dos partes esperan completar siete días después de la aprobación de los accionistas de WeWork.

Una vez quede completada la oferta de compra de acciones, Softbank pasará a ser dueño del cerca del 80 % de los títulos de WeWork, aunque 'no contará con la mayoría de los derechos de voto en las juntas de accionistas o en el consejo de administración'.

Por esa razón, 'WeWork no será una subsidiaria de Softbank', sino una firma asociada al consorcio nipón, agrega el comunicado.

WeWork ya había recibido anteriormente una financiación de unos 10.000 millones de dólares (8.993 millones de euros) de parte del fondo Vision Fund, que tiene entre sus principales financiadores a Softbank y fondos soberanos de Arabia Saudí.

La nota recoge declaraciones del presidente y CEO de Softbank, Masayoshi Son, en las que destaca que WeWork 'está al frente de una revolución' ligada a la 'transformación masiva en la forma en la que la gente trabaja'.

'Como la visión (original para apoyar a esa firma) sigue sin cambios, Softbank ha decidido redoblar su apoyo a la compañía aportando una inyección significativa de capital y apoyo operativo', agrega Son.

Neumann, que renunció el mes pasado como CEO de WeWork en medio de una crisis de la empresa que derivó en el aplazamiento de su debut en Wall Street, perderá peso en el consejo de administración y sólo será un 'observador' en ese órgano corporativo.

El comunicado dice que el consejo de administración 'será extendido' y recibirá los derechos de voto de las acciones de Neumann, pero no detalla más.

El diario japonés Nikkei, sin embargo, precisa, citando fuentes conocedoras de la operación, que Softbank comprará acciones de WeWork que tiene Neumann en We Co., sociedad controladora de WeWork, por valor de 970 millones de dólares (872 millones de euros).

Neumann sólo se quedará con el 10 % de los títulos de WeWork, añade el diario.

Claure, citado en el comunicado difundido por Softbank, asegura que este acuerdo permitirá a WeWork 'recuperar impulso' y demuestra la confianza depositada en esa firma por la corporación nipona.

El anuncio fue recibido con un descenso del 2,58 % en los títulos de Solftbank a media sesión de la Bolsa de Tokio.

La firma de espacios de trabajo compartidos llegó a estar valorada en unos 47.000 millones de dólares (42.267 millones de euros), pero en septiembre pasado, antes de que se confirmara el aplazamiento de su debut bursátil en Nueva york, cayó por debajo de los 20.000 millones de dólares ( 17.986 millones de euros).

De acuerdo con documentos de la compañía, The We Co. tuvo unas pérdidas netas de 1.900 millones de dólares ( 1.708 millones de euros) en 2018. EFE