Solari: 'Messi se merece ganar un título con Argentina'

Roma, 10 jun (EFE).- El argentino Santiago Solari, extécnico y jugador del Real Madrid, consideró este jueves que su compatriota Lionel Messi 'se merece ganar un trofeo con Argentina' y expresó el deseo de que esto pase en la próxima Copa América.

'Argentina debe aprovechar el hecho de contar con Messi, hasta que esté en la selección, para intentar ganar un título que se nos escapa desde los años 90. Llevamos mucho tiempo sin ganarlo. Argentina lo necesita y Messi se lo merece', aseguró Solari en una entrevista publicada por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

'Messi es un ejemplo, un hombre que dedicó su vida a su trabajo. Nunca sacó provecho de su fama para hablar de política. A mí esto me parece un gesto de dignidad y humildad. Para mí es un genio rebelde', agregó el argentino.

Solari, que en su carrera de jugador militó en el River Plate, el Atlético Madrid, el Real Madrid o el Inter de Milán, se rindió ante un Messi que sigue persiguiendo un título con la selección absoluta argentina, tras el oro olímpico ganado en Pekín 2008.

'Todos quieren lucirse en las redes sociales, buscar la fama y hablar de cosas que no conocen, desde la pandemia hasta la política. Messi, en cambio, piensa en jugar, en marcar goles y en ser el mejor año tras año', dijo.

'Está claro que se opone a otra leyenda, nuestro dios, Diego Maradona. Él lo hizo todo de otra manera. Mostró todo lo que llevaba dentro, sentimientos, pasiones, todo. Hemos amado a Diego porque mostró su vulnerabilidad y su humanidad, pero para hacerlo pagó con la vida', agregó.

Solari, que trabajó como entrenador en la cantera del Real Madrid hasta llegar al primer equipo, al que dirigió de octubre de 2018 a marzo de 2019, ve de forma positiva el regreso de Carlo Ancelotti al banquillo madridista.

'Carlo Ancelotti está en el corazón de todos los madridistas, forma parte de nuestra historia. Con él conquistamos la anhelada Décima Copa de Europa tras dos años de espera y abrimos un ciclo ganador', recordó.

'Fue la segunda gran etapa histórica tras las cinco Copas de Europa consecutivas de los años 50. Su regreso no me ha sorprendido. Todo lo contrario, como madridista me pareció una decisión natural y lógica', concluyó. EFE