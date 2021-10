Soler afirma que está bien de la lesión y que piensa en ganar en Barcelona

Valencia, 6 oct (EFE).- El centrocampista del Valencia Carlos Soler afirmó este miércoles que se encuentra bien de su lesión, que ha empezado a trabajar con sus compañeros en los entrenamientos, que este jueves esperar realizar la sesión completa y que ya ha empezado a pensar en el obtener la victoria en el encuentro de dentro de diez días contra el Barcelona en el Camp Nou.

Así lo ha indicado tras la recepción del president Ximo Puig a los deportistas olímpicos y paralímpicos de la Comunitat Valenciana, después de haber obtenido la medalla de plata en fútbol con la selección española y en un acto al que pudo acudir al no haber sido convocado por el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, ya que se encuentra en la fase final de la lesión que sufrió hace tres semanas ante el Real Madrid.

Tras el acto, explicó que se encuentra bien de la lesión y tiene buenas sensaciones y explicó que está contento por la oportunidad de acudir a los Juegos Olímpicos y que desea estar en la siguiente convocatoria del equipo español.

Respecto al Valencia, indicó que el parón de la Liga les viene bien para recuperar jugadores y cargar las pilas'

“El próximo partido es ante el Barcelona, que es un gran equipo aunque esté en un momento complicado y aunque el Camp Nou es un escenario difícil, el objetivo es intentar ganar', expresó.

Sobre el nuevo entrenador del Valencia, José Bordalás, y el inicio de temporada del equipo, Soler dijo que, aunque es cierto que llevan unas cuantas jornadas sin ganar, cree que han hecho un buen inicio de temporada.

“El míster es un técnico muy exigente. Nos pide lo máximo tanto en los entrenamientos como, sobre todo, en los partidos. Nos está yendo bien, hemos hecho un bueno inicio de campaña y queremos seguir yendo hacia arriba”, agregó.

Por último, Soler se mostró muy agradecido de recibir la condecoración de la Generalitat al mérito deportivo. “Estoy muy contento por todo este año, creo que he crecido mucho personalmente y ha sido muy bueno para mí con los Juegos Olímpicos. En el Valencia me he asentado como capitán y la llamada de la selección es una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida”, agregó.

También reiteró su deseo de continuar en el equipo valencianista. “He dicho siempre que me gustaría quedarme aquí y estoy muy contento porque el club quiera que me quede, pero esas son cosas que se tienen que hablar poco a poco. Supongo que habrá novedades más adelante”, concluyó. EFE

