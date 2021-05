Soler: 'No sé lo que le esperará al Valencia dentro de tres meses'

Valencia, 16 may (EFE).- El centrocampista del Valencia Carlos Soler admitió, tras derrotar al Eibar en Mestalla en el último partido como local de la temporada, que no sabe qué tipo de proyecto hará el club para la próxima campaña y dijo que sólo puede asegurar que los jugadores harán todo para que no se repita una campaña como esta.

“Hay que volver con más fuerza. No sé lo que le esperara al Valencia dentro de tres meses pero los jugadores nos vamos a dejar todo para que esta temporada se quede en el olvido porque acabamos en una posición en la que no queríamos estar”, señaló en declaraciones a Movistar La Liga.

“Los jugadores nos dedicamos a jugar a intentar disfrutar y a hacer disfrutar. Hay que jugar el último partido y desconectar porque ha sido duro”, señaló.

Soler dijo que el hecho de que haya vuelto parte de la afición a Mestalla “es bueno para todos, para el fútbol en general” y se mostró esperanzado porque “la temporada que viene se puedan llenar el estadio”.

Respecto al hecho de haber marcado dos goles y acumular ya once recordó que se puso como objetivo antes de iniciar la campaña mejorar en esa faceta.

“Ha sido una temporada complicada para todos, para el equipo, el club y la afición. Para mí es una alegría ir sumando goles y partidos con el Valencia que es el club que me lo ha dado todo”, concluyó. EFE

