Solo cuatro de cada 10 mexicanas se autoexploran sus mamas mensualmente

México, 11 oct (EFE).- Solo cuatro de cada diez mujeres se autoexploran cada mes en México para detectar cáncer de mama, mientras que 43 % nunca se han practicado una mamografía, según reveló una encuesta realizada por la firma De la Heras Demotecnia.

De acuerdo con el estudio, 40 % de las mujeres indicaron que se autoexploran mensualmente, mientras que 14 % lo hacen a la semana, 10 % se revisan cada año y 12 % reconocieron que nunca se ha explorado.

El sondeo destacó también que las mujeres que no se han realizado una mamografía no lo han hecho porque creen que aún no están en edad.

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte a nivel mundial; en México, 16 de cada 100.000 mujeres mueren a causa de esta patología anualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en octubre, la firma pudo encontrar a través de la encuesta que una de cada cuatro mexicanas encuestadas refiere tener algún familiar que ha padecido esta enfermedad.

También se pudo saber que 57 % de las mujeres encuestadas ya se habían realizado la mamografía, y quienes no lo han hecho, además de pensar que no están en edad, el 12 % dijeron que no tienen tiempo para hacerla, 10 % que no sabían que tenía que realizarla.

En tanto, 3 % de las consultadas dijeron que no les parecía importante hacerlo, 1 % dijeron que temen a la radiación y el mismo porcentaje mencionaron que no sirve para nada.

En cuanto a la edad en que debe realizarse la prueba, 55 % de las encuestadas respondieron que a partir de los 40 años, 8 % dijeron que a partir de los 30 y 24 % señalaron que no sabían.

Esto es importante debido a que esta enfermedad puede ser clínicamente detectada por una mamografía, la cual es un estudio radiológico capaz de detectar principios de cáncer cuando aún no se logra palpar el tumor.

Mientras que la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad, ya que cuando es detectado de manera temprana existe un 90 % de posibilidades de curación.

En México se presentan 20.000 casos nuevos anualmente, la mayoría son en etapas avanzadas cuando la vida de la mujer ya está en riesgo. EFE