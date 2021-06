Somalia y Etiopía firman un nuevo acuerdo para comerciar con pescado

Mogadiscio, 20 jun (EFE).- Somalia y Etiopía firmaron hoy un nuevo acuerdo comercial por el cual Mogadiscio exportará pescado a la nación vecina mientras Adís Abeba exportará khat (narcótico natural muy popular en el cuerno de África) a este país, confirmaron a Efe las autoridades.

'Hoy es un nuevo día para nuestra generación, se está abriendo el comercio pesquero entre Etiopía y Somalia y 20 toneladas de pescado se van a enviar a los mercados de Adís Abeba, frescas de esta noche', dijo a Efe el ministro de pesca somalí, Abdillahi Bidhan Warsame.

El acuerdo, del que aún no se han hecho públicos los detalles, fue ratificado este domingo en una ceremonia celebrada en el Aeropuerto Internacional Aden Adde, en Mogadiscio, que contó con la presencia del embajador de Etiopía en el país, Abdifatah Abdullahi Hassan.

'Nos beneficiaremos mutuamente de este acuerdo para productos marítimos', aseguró a Efe el embajador etíope.

La oposición somalí criticó el acuerdo -que no fue aprobado en el Parlamento de Somalia- porque 'no siguió el proceso y sus implicaciones no fueron consideradas', según dijo a Efe el diputado Idris Abdi.

Según Abdi, 'Somalia proporciona pescado mientras Etiopía, khat: no son mercados comparables'.

Poco después de llegar al poder en abril de 2018, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, acordó con el presidente de esta nación, Mohamed Farmajo, fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.

En septiembre de ese año, Etiopía, Eritrea y Somalia firmaron un acuerdo para impulsar la cooperación en la región del Cuerno de África (que no incluyó a la cuarta nación que lo compone, Yibuti).

Esta cumbre tripartita fue la primera después de que Etiopía y Eritrea firmasen la paz el pasado mes de julio después de dos décadas de estado de guerra, tras lo que Eritrea y Somalia también reanudaron sus relaciones bilaterales, congeladas desde hacía quince años.

Asimismo, Etiopía apoya a Somalia desde 2006 con el envío de tropas para la misión la misión de la Unión Africana en el país (AMISOM). EFE