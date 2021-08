Sonja Vasic y Jelena Brooks se retiran de la selección de Serbia

Saitama (Japón), 7 ago (EFE).- Las jugadoras serbias Sonja Vasic y Jelena Brooks anunciaron este sábado, después del partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio en el que cayeron derrotadas por Francia (76-91), que se retiran de su selección nacional.

Ambas dejan la selección con un bronce olímpico en su historial, el de Río 2016, y con el título del Eurobasket logrado este mismo verano en Valencia, precisamente contra el equipo francés.

'Creo que estamos dejando algo genial para las próximas generaciones, y espero que lo mantengan. Para mí fue siempre especial jugar con Serbia. Hoy estamos tristes porque no acabamos como queríamos, pero en el largo plazo creo que siempre miraremos este momento con una sonrisa y orgullo', aseguró Vasic, que juega en el Uni Girona español.

'Me siento triste porque todo el equipo vino hacia mí y hacia Jelena tras el partido para pedirnos perdón por no haber conseguido la medalla para nosotras. Para mí, nunca fue un tema de nosotras, creo que mostramos durante los años que esto se trataba de un grupo, no solo de las jugadoras', añadió la alero eslovena, que fue la portadora de la bandera serbia en la apertura de Tokio 2020 junto al jugador de waterpolo Filip Filipovic. EFE

