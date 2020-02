Soprano Anna Netrebko y compositora Diane Warren ganan premio Polar de música

Copenhague, 11 feb (EFE).- La soprano rusa Anna Netrebko y la compositora estadounidense Diane Warren han sido distinguidas hoy en Estocolmo con el premio Polar, considerado el 'Nobel' de la música.

Netrebko, una soprano 'con poder de estrella', está considerada por muchos expertos 'la prima donna reinante en el siglo XXI', destacó en su fallo el jurado, que calificó a Warren de 'una de las compositoras contemporáneas más prolíficas y exitosas de nuestra época'.

'La condición de estrella tiene un significado más profundo en el mundo de la ópera, ser un virtuoso vocalista no es suficiente. Como forma de arte, la ópera se trata también de capturar la atención de la audiencia. Nadie en la época moderna lo hace mejor que la diva Anna Netrebko', explicó el jurado.

El fallo resaltó la 'magnífica voz' y el 'brillante carisma' de la soprano rusa, que mantiene 'viva' la ópera y atrae la atención de nuevas audiencias, además de ser la primera música clásica en ser incluida en la lista de cien personas más influyentes de la revista estadounidense Time.

Netrebko (Krasnodar, 1971) estudió en el conservatorio de San Petersburgo, debutó en los escenarios a los 22 años y en su carrera de dos décadas ha interpretado a las heroínas más icónicas del mundo de la ópera, lo que le ha supuesto galardones como el International Opera Award a mejor cantante o el de artista del año del Classical BRIT Award.

'Sus canciones pop comprenden la rara combinación de ser pegadizas y a la vez lo suficientemente complejas para poder ser escuchadas cientos de veces y resonar en el oyente', reconoció el jurado de Warren, a la que tilda de 'maestra de la escritura para voz humana' y 'reina de la música popular estadounidense'.

SALÓN DE LA FAMA Y NOMINACIONES AL ÓSCAR

Warren (Van Nuys, California, 1956) empezó a escribir canciones escuchando la radio y con compositores como Carole King y Burt Bacharach como referencia.

Ganadora de varios Emmy, Grammy y Golden Globe, ha escrito 32 temas que han entrado en el 'top 10' de la lista Billboard, nueve de ellos números uno, y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Sus canciones han vendido más de 250 millones de discos y ha trabajado con algunos de los artistas más populares de nuestro tiempo, como Lady Gaga, Justin Bieber, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Demi Lovato, Whitney Houston, Cher, Aerosmith, Céline Dion, Aretha Franklin, Toni Braxton y Mariah Carey.

Ha compuesto además temas para más de cien películas, con once nominaciones a los Óscar, la última en la edición de este año por 'I´m Standing With You', incluida en Breakthrough.

Las dos galardonadas recibirán el premio, dotado con 1 millón de coronas suecas (105.000 dólares, 94.656 euros) para cada una, el 9 de junio en una ceremonia en el Konserthus de Estocolmo.

Netrebko y Warren suceden en el palmarés del premio a la violinista alemana Anne-Sophie Mutter, el pionero del 'hip-hop' Grandmaster Flash y la fundación Playing For Change.

El Premio Polar fue creado en 1989 por Stig Andersson, editor, compositor y representante del grupo Abba.

Desde que en 1992 empezó a otorgarse, el Polar ha distinguido a intérpretes como B.B. King, György Ligeti, Keith Jarrett, Bob Dylan, Ray Charles, Pierre Boulez, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, el grupo Pink Floyd, Dizzy Gillespie, Sony Rollins, Gilberto Gil, Ennio Morricone y Björk. EFE