Soria: 'Por las circunstancias, el resultado está bien'

Madrid, 9 mar (EFE).- David Soria, portero del Getafe, aseguró este sábado, después de empatar 0-0 ante el Atlético de Madrid con un jugador menos durante 20 minutos por la expulsión de su compañero Allan Nyom, que por 'las circunstancias', el resultado es bueno.

Soria, uno de los protagonistas del encuentro por sus intervenciones, resaltó que el punto ante el cuadro rojiblanco 'sabe muy bien' porque el Getafe se enfrentaba al líder, 'un gran equipo'.

'Estamos muy contentos. 'Hemos hecho un partido bastante completo. Hemos dejado la portería a cero, que era el objetivo. Como se ha dado el partido por las circunstancias, el resultado está bien', dijo a Movistar Plus.

'Jugamos con intensidad, vamos con todo. Esa es la identidad del Getafe. La hemos perdido este año en algunos partidos y la vamos recuperando poco a poco. Es un punto para coger fuerza y para afrontar ahora los partidos con los rivales directos. Ahora hay que sumar de tres en tres', declaró.

Por último, se refirió al posible penalti sobre Nemanja Maksimovic que no pitó el árbitro del partido: 'No he podido hablar con él. Desde la tele se habrá visto y se opinará', culminó. EFE