Sosa asegura que no le preocupa trabajar con presupuesto bajo en el Necaxa

Aguascalientes (México) 21 jun (EFE).- Alfonso Sosa, entrenador del Necaxa en el fútbol mexicano, confesó este domingo a Efe que está acostumbrado a trabajar con planteles modestos, por lo que no le preocupa la falta de presupuesto para refuerzos.

Debido a la pandemia de la COVID-19, los equipos en el fútbol mexicano han reducido los gastos en contrataciones de jugadores, situación que no inquieta al estratega.

'Estoy acostumbrado a trabajar con planteles reducidos porque los equipos en los que he estado habitualmente se ajustan a presupuestos cortos, así que con lo que se tiene se debe sacar el máximo provecho. Otros entrenadores no están acostumbrados a la austeridad y tendrán que adaptarse, a mí no me preocupa', señaló.

En el Apertura 2020 que comenzará en julio, Sosa cumplirá su segundo torneo al frente del Necaxa, equipo de Aguascalientes, centro de México, después de tener una experiencia en el San Luis y Leones Negros en Primera División y tras ser uno de los más ganadores en la segunda división.

Este verano el estratega tuvo que resolver la ausencia del guardameta Hugo González, que los últimos dos años cubrió la portería del Necaxa con sobriedad y regresó con los Rayados de Monterrey, dueños de su carta.

Ante eso Sosa apostará por los juveniles Luis Malagón y Sebastián Fassi, a los que brindará confianza.

'Los contemplo a ellos. Hugo González hizo cosas importantes en el equipo el tiempo que estuvo pero no lo pudimos retener, entonces incorporamos a dos chicos con calidad. Seguramente se equivocarán porque empiezan y su posición es delicada, pero con el tiempo y su capacidad, nos pueden ayudar', explicó.

Alfonso Sosa, nacido en 1967, aseguró que cuenta para el siguiente torneo con el delantero argentino Mauro Quiroga, quien hizo 17 goles en el último año y es deseado por varios equipos en la liga mexicana.

'Lo tengo en cuenta para el siguiente torneo como el delantero centro. Vivimos una situación que no es nueva en el Necaxa, la venta de jugadores, si alguien pone el dinero se tendrá que valorar la opción de dejarlo ir, pero hasta el momento está entrenando con normalidad en Aguascalientes', aseguró.

El Necaxa también contará con el colombiano Joao Rodríguez procedente del Central Córdoba del fútbol argentino y que contabilizará con el Necaxa su noveno equipo en ocho años de carrera.

'Es un jugador que se desempeña bien por las bandas y además en momento clave nos puede cubrir varias posiciones dependiendo del sistema de juego', concluyó.EFE