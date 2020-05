Sotheby´s emprende una subasta bajo el título 'Tengo que quedarme en casa'

Londres, 22 may (EFE).- La casa de subastas Sotheby's ha iniciado este viernes una subasta 'online' inspirada en los confinamientos impuestos por el coronavirus, en la que se venderán trabajos que incluyen la firma de artistas como George Condo o Martin Kippenberger.

La subasta, que se alargará hasta el próximo 28 de mayo, recoge obras que aluden al aislamiento y se ha inaugurado bajo el título “I Have to Stay at Home” (Tengo que quedarme en casa), extraído de una inscripción en la pintura de Martin Kippenberger “Copa und Ipa” (1986), que también estará disponible en la venta.

Después de que la obra de 'Antipodal Reunion' (2005) de George Condo lograra el pasado abril un nuevo récord entre las pintura vendidas a través de internet en Sotheby's –alcanzó los 1,3 millones de dólares (1.19 millones de euros)-, su trabajo “Woman with Golden Hair” (2018) encabezará esta subasta especial con una valor estimado de hasta en 1,2 millones de dólares (1,10 millones de euros).

Entre los grandes platos se incluyen el lienzo de “Le Dormeur de Val” de Anselm Keifer (2014), inspirado en el poema homónimo de Arthur Rimbaud escrito durante la guerra franco-prusiana de 1870 y valorado hasta en 800.000 dólares (734.360 euros); la pintura '28.5.65' de Zao Wou-Ki, estimada en la misma cantidad, o el “Measure for Measure” de Bridget Riley’s, que se espera que alcance entre 350.00 y 450.000 dólares (321.280-413.075 euros)

También se subastarán “Trapped in Suburban Hell” (1994) de Grayson Perry, “The Lonesome Babies” (1996) de Yoshitomo Nara, y la estatua de Bronze de Jeff Joons “Snorkel” (1985), con una valoración estimada que llega hasta los 120.000 dólares (110.153 euros).

“La venta alude al confinamiento a través de una serie de obras que ahora parecen particularmente relevantes. Pero, lo que es más importante, incluye trabajos de alta calidad que no estarían fuera de lugar en nuestras Evening Sales”, señaló el jefe de Arte Contemporáneo para Europa de la casa, Alex Branczik.

Según sus datos, las ventas en línea de Sotheby’s han recaudado este año un total de 127,9 millones de dólares (116, 5 millones de euros), más de seis veces lo recaudado a través de esa vía en 2019. EFE