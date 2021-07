Southgate: 'Estamos en la final para ganarla'

Londres, 10 jul (EFE).- Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, incidió en las ganas que tienen sus futbolistas de jugar la final de la Eurocopa contra Italia y apuntó que si han llegado hasta aquí es para ganarla.

'Estamos en una final y estamos aquí para ganarla. Me alegro de cómo hemos representado a la gente y de legado que ha habido, pero ahora lo importante es traer el título a casa mañana', dijo Southgate en rueda de prensa.

El técnico, que ha clasificado a Inglaterra para su primera final en una Eurocopa, recibió una carta de la reina Isabel II agradeciéndole el torneo y deseándole suerte.

'Ha sido fantástico recibir una carta de la reina y del primer ministro, dirigidas a todo el equipo. También tuvimos una gran despedida cuando nos fuimos de St George's Park. Todos los vecinos salieron y se pudieron en fila para despedirnos, así te haces una idea de lo que significa esto'.

Sobre el encuentro en sí, Southgate afirmó que lo preparan como si fuera uno más.

'Nos vamos a preparar como para un partido normal. Los jugadores están listos y saben lo que es jugar estos partidos. Tienen ganas', aseguró Southgate, que también habló de su rival, Italia.

'Cuando entrenas a un equipo, lo ves todo y es entonces cuando decides cuál es la información más importante para los jugadores, para no sobrecargarlos. Los italianos son jugadores fantásticos, tienen un plan táctico muy bueno, un entrenador con experiencia y están en racha. Nosotros tenemos nuestras fortalezas. Tenemos que intentar jugar nuestro fútbol, como hemos hecho hasta ahora, y mañana igual'.

Además, Southgate también se refirió a sus aficionados pitando el himno de los rivales en Wembley y lo que significa para el país y para el equipo la canción 'Three Lions', del famoso 'It's Coming Home'.

'Cuando jugamos fuera de casa y nos pitan el himno nos motivamos aún más, así que no creo que ayude. Deberíamos respetarlo'.

'No escuché el 'It's Coming Home' durante quince años porque era muy doloroso para mí. Pero no creo que sea algo arrogante, la letra se ríe de nosotros mismos'. EFE

msg/apa