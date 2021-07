Soyez: 'Nos ha faltado acierto. Intentaremos no rendirnos'

Tokio, 27 jul (EFE).- El seleccionador español de hockey, el francés Fred Soyez, aseguró que el equipo hizo 'un buen partido' ante la India a pesar de caer derrotado (3-0) y que 'intentará no rendirse' para tratar de alcanzar los cuartos.

'En el primer cuarto dominó un poco la India, pero desde el minuto 15 hasta el final tuvimos el control y las ocasiones. Hemos hecho un buen hockey, pero nos ha faltado el acierto a nivel ofensivo y en el penalti córner, que son dos áreas en las que llevamos tiempo con complicaciones, pero a nivel de juego creo que hemos hecho un buen partido hoy', afirmó.

Soyez admitió las dificultades del equipo para 'convertir las ocasiones', que es un problema que tiene, aunque debe 'seguir luchando y creer que puede hacerlo' pese a no depende ya solo de sí mismos en Tokio.

'A este nivel nos falta un 'killer' para estas situaciones. Estamos muy dolidos, hemos hecho un partido muy bueno, muy completo, el planteamiento no lo cambiaría por nada, pero nos falta convertir un penalti o dos, convertir una ocasión o dos, podíamos tener nueve puntos y tenemos uno', dijo.

Con ese único punto los españoles afrontarán el cuarto partido de la fase de grupos contra Japón y después el último contra Australia y necesitan ganar y esperar otros resultados para seguir adelante, después de haber empatado con Argentina y perdido frente a India y Nueva Zelanda.

'Si jugamos al nivel que estamos jugando tendremos opciones, pero lo primero ganar, centrarnos en el partido de mañana y luego con Australia que va a ser muy muy complicado porque los he visto a un nivel muy alto. Intentaremos no rendirnos. Nos quedan 6 puntos por delante, por qué no soñar con estos 6 puntos', añadió. EFE

omm/jad