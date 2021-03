Spike Lee, elegido de nuevo como presidente del jurado del Festival de Cannes

París, 16 mar (EFE).- El estadounidense Spike Lee, conocido por sus películas contra el racismo hacia los negros, presidirá el jurado de la próxima edición del Festival de Cannes, un rol para el que fue elegido el año pasado pero que no pudo llevar a cabo por su anulación debido a la pandemia.

'A lo largo de todos estos meses de incertidumbre, Spike Lee no ha dejado de animarnos. Ese apoyo se concreta por fin y no podíamos contar con una personalidad más potente para interrogarnos sobre esta época tan agitada', dijo este martes en un comunicado el presidente del certamen, Pierre Lescure.

Su delegado general, Thierry Frémaux, añadió que el entusiasmo y la pasión por el cine de Lee les ha dado el impulso de energía que necesitaban para preparar 'el gran festival que todo el mundo ha estado esperando'.

Lee sustituirá al frente del jurado al mexicano Alejandro González Iñárritu. Esta 74 edición tendrá lugar entre los próximos 6 y 17 de julio y su selección oficial será desvelada a principios de junio.

Cuando fue nombrado presidente del jurado el año pasado, el cineasta (Atlanta, 1957) consideró que Cannes es 'el mayor festival del mundo' y aseguró que ha tenido un gran impacto en su carrera, hasta el punto de que 'ha moldeado' su trayectoria en el cine mundial.

El director aseguró entonces que iba a ser 'la primera persona de la diáspora africana en presidir el jurado de Cannes y de un gran festival'.

Lee regresó a la competición del Festival de Cannes en 2018 con 'BlacKkKlansman' tras 22 años de ausencia, una película en la que se infiltró en el Ku Klux Klan y que se alzó con el Gran Premio, antes de aportarle su primer Oscar, al mejor guion.

En 1986, con su primera película, 'She's Gotta Have It', logró el premio joven de la Quincena de Realizadores, sección paralela del festival, y en 1989 'Do the Right Thing' figuraba en la competición oficial.

En 1991 volvió a la competición con 'Jungle Fever' y su cine volvió a verse en Cannes en 1996, con 'Girl 6', proyectada fuera de competición, tres años más tarde con 'Summer of Sam', en la Quincena de Realizadores, y en 2002 con 'Ten minutes older', en Una cierta Mirada. EFE