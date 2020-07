'SpongeBob' marca hito para la música latina con Tainy y J Balvin a la cabeza

Alicia Civita

Miami, 10 jul (EFE).- J Balvin y Tainy se han sumergido en el mundo de Bob Esponja con 'Agua', la primera probadita de un nuevo capítulo en la historia de la música latina. Se trata del primer sencillo de la banda sonora de 'The Spongebob Movie: Sponge on the run', producida en su totalidad por la empresa multimedia NEON16.

De 'Paramount Pictures -el estudio cinematográfico que ha hecho la película con Nickelodeon- nos escribieron para que hiciéramos el 'remix' de la canción principal y lo primero que les dijimos es que queríamos ver la película', reveló a Efe Lex Borrero, presidente de NEON16, la primera empresa latina en encargarse de la música de una película importante de Hollywood.

'Nos gustó tanto que de inmediato propusimos la idea de que hiciéramos nosotros toda la banda sonora' completó.

'Fue impresionante porque en una hora me contestaron y una vez que me dieron el sí, no hemos parado', relató Borrero al recordar el inicio de un maratónico proyecto 'que refleja exactamente la misión de NEON16'.

La fecha de ese hito la tiene muy clara en su mente: la primera semana de marzo de este año, pues el empresario y productor de padres colombianos estaba en México en los primeros Spotify Awards.

De inmediato Borrero y su socio Marcos Masís, el puertorriqueño mejor conocido como Tainy, se pusieron a trabajar en 'Agua', el primer y divertido sencillo del esfuerzo.

La canción fusiona la voz de los personajes principales de la cinta con la del colombiano J Balvin e inyecta el sonido del dembow, característico del reguetón, al universo de Spongebob o Bob esponja, como se ha traducido su nombre al español.

La banda sonora, que se lanzará bajo las disqueras NEON16/Interscope Records, también cuenta con temas de Cyndi Lauper, el legendario rapero Snoop Dogg, el saxofonista Kenny G, así como de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, The Flaming Lips, entre otros.

Entre los artistas latinos que estarán incluidos, Borrero reveló que Becky G. estará a cargo con Trevor Daniels de la nueva versión de 'F.U.N.', una de las canciones más emblemáticas de la serie 'Spongebob Squarepants', que nació en 1999 y hasta ahora es una de las propiedades más exitosas de Nickelodeon.

NERVIOS DE ACERO

La idea de hacer historia con Spongebob hace sonreír a Borrero, quien estaba entrando a la adolescencia cuando la imagen de la esponja amarilla que vive en una piña en el fondo del mar, en un vecindario conocido como Bikini Bottom, comenzó a aparecer por todas partes.

A sus 34 años, el ejecutivo musical reconoce que jamás se habría imaginado en esos momentos el poder hacer historia al lado del querido personaje y revela que su socio Tainy, de 30, se siente igual.

Sin embargo, aseguró que en ningún momento del proceso se ha sentido nervioso. 'Estoy muy seguro de que tenemos la capacidad de estar a la talla de esto. Tenemos el conocimiento, los contactos y el enfoque necesario para seguir ofreciendo calidad e innovación', manifestó.

Eso no le ha robado su niño interior. 'Estamos muy emocionados no solo por lo que representa para la música latina, sino porque nosotros crecimos con Spongebob. 'Agua' va a ser la canción que aparece en los créditos y en el reconocimiento a Stephen Hillenburg, el creador de la serie', indicó.

No es para menos, ver a Bob Esponja y sus amigos Patrick y Sandy corriendo de un lado al otro en su mundo acuático en el video oficial de 'Agua', en el que el sonido de Tainy se realza con la voz de J Balvin cantando en español, 'es maravilloso' para todos los involucrados.

Y ellos, completó el productor, esperan que sus fans compartan la misma sensación y disfruten la canción.

UNA MISIÓN NEÓN

Cuando Borrero y Tainy lanzaron NEON16 su idea era 'hacer cosas nuevas en el mundo de la industria latina'.

El lema de la empresa es 'Fear Nothing, Impact Everything' (Sin miedo a nada, impactando todo). Así, se convirtieron en incubadores de artistas, con una plantilla actual que incluye al colombiano Dylan Fuentes, Kris Floyd y Tainy.

'Cuando entré a la industria de la música me di cuenta que en nuestra cultura latina hay un elemento de humildad que nos perjudica a la hora de hacer negocios en Estados Unidos. Yo veía a mis amigos plantándose y exigiendo un lugar en la mesa y aprendí de ellos. Uno tiene que exigir que le den su valor', afirmó Borrero.

Es lo que vienen haciendo y no tienen la menor intención de desperdiciar ninguna oportunidad, comenzando con 'The SpongeBob Movie: Sponge on the Run', que se estrenará digitalmente en Estados Unidos a través del canal Premium Video on Demand a principios de 2021. EFE

